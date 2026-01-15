‘Trono di Spade’, Ira Parker: “Certo che Martin finirà la saga”

“Se George R.R. Martin riuscirà a finire l’ultimo libro de ‘Il Trono di spade’? Non gliel’ho mai chiesto ma scommetto che lo farà“. Così Ira Parker, Co-creatore, showrunner ed executive producer di ‘A knight of the seven kingdoms’, spinoff del ‘Trono di spade’ in arrivo su Hbo Max il 19 gennaio. “Lui è come Dunk” il protagonista della nuova serie – ha spiegato durante la roundtable di presentazione dello show a Roma – ha la stessa determinazione e grinta. George viene dal nulla come Dunk, è cresciuto nei quartieri poveri del New Jersey. Ce ne vuole per tenerlo a freno. È dura, ha uno dei compiti più difficili da portare a termine: concludere il tutto bene, tenendo conto del fandom mondiale. Ma ce la farà”.

La serie tv

Trono di Spade (Game of Thrones) è una serie TV fantasy tratta dai romanzi “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” di George R. R. Martin. È ambientata nel continente immaginario di Westeros, dove diverse casate nobili lottano per conquistare il Trono di Spade, simbolo del potere assoluto sui Sette Regni. Intrighi politici, tradimenti, alleanze e guerre si intrecciano con elementi fantastici come draghi, magia e una minaccia antica e sovrannaturale che arriva dal Nord. La serie è famosa per i suoi personaggi complessi e moralmente ambigui; colpi di scena imprevedibili; violenza e realismo politico; il contrasto tra lotta per il potere e il pericolo che incombe sull’intera umanità.

La trama

La trama segue la lotta tra grandi famiglie nobili per il controllo del Trono di Spade nei Sette Regni di Westeros. Intrighi politici, tradimenti e guerre civili insanguinano il regno mentre ognuno cerca il potere. Parallelamente, a Nord, una minaccia antica e soprannaturale si risveglia oltre la Barriera, mettendo a rischio l’intera umanità. A Est, una giovane esiliata, Daenerys Targaryen, tenta di riconquistare il trono perduto con l’aiuto dei suoi draghi. Le varie storie si intrecciano fino a convergere in uno scontro finale tra ambizione personale e sopravvivenza del mondo.

Il cast

Il cast di Trono di Spade è molto ampio. Questi sono i principali attori e personaggi:

• Emilia Clarke – Daenerys Targaryen

• Kit Harington – Jon Snow

• Peter Dinklage – Tyrion Lannister

• Lena Headey – Cersei Lannister

• Nikolaj Coster-Waldau – Jaime Lannister

• Sophie Turner – Sansa Stark

• Maisie Williams – Arya Stark

• Isaac Hempstead Wright – Bran Stark

• Sean Bean – Ned Stark

• Michelle Fairley – Catelyn Stark

• Richard Madden – Robb Stark

• Alfie Allen – Theon Greyjoy

• Rory McCann – Sandor “Il Mastino” Clegane

• Gwendoline Christie – Brienne di Tarth

• Aidan Gillen – Ditocorto (Petyr Baelish)

• Conleth Hill – Varys

Il successo della serie è dovuto anche alla qualità delle interpretazioni, che hanno reso i personaggi iconici e memorabili.