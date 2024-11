Bagarre in studio, Pedullà stacca il collegamento

“Io non sono antifascista“. Lo ha detto e ribadito a ‘L’Aria Che Tira‘ su La7 la giornalista Annalisa Terranova. Lo ha poi ribadito più volte mentre era ospite in studio da David Parenzo, tanto che Gaetano Pedullà del Movimento 5 Stelle ha abbandonato il collegamento dicendo che è il momento che ognuno “parli con i suoi” e che lui, con una persona che si dichiarava antifascista, non voleva parlare. “Ho difficoltà a parlare con chi ha difficoltà a definirsi antifascista”, con “chi ha certe nostalgie”, “io penso sia giunto un momento che con un certo modo di ragionare ci sono persone come me che non vogliono avere nulla a che fare” ha detto ancora Pedullà.

Scontro tra Gaetano Pedullà (M5S) e Annalisa Terranova: “Vado via perché ho difficoltà sinceramente a parlare con chi ha difficoltà a definirsi antifascista”, “Ha finito il suo comizietto? Arrivederci, ma chi ci vuole parlare con lei?”.#lariachetirahttps://t.co/xZ1q7zyXrh — L’aria che tira (@Ariachetira) November 18, 2024

Lei ha ribadito più volte il concetto: quando è stato detto “tutti a questo tavolo ci riconosciamo come antifascisti” lei ha detto “no, io non sono antifascista”. “C’è una parte di antifascismo che voleva mettere questo Paese sotto il giogo dell’Unione Sovietica e una parte di antifascismo militante che ha ucciso persone che io conoscevo ed erano mie amiche”, ha spiegato la giornalista aggiungendo che “la professione di antifascismo è diventata ormai una religione” mentre lei si riconosce nei principi di “libertà, uguaglianza, giustizia”. E ha aggiunto: “Seguo la Costituzione e non ho mai cercato di ricostituire il partito nazionale fascista”.

Terranova lo ha accusato di usare toni inappropriati e di non essere democratico, dopodiché ha detto a Parenzo “se non mi vuole più invitare non mi taglierò le vene”.

