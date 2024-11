Elly Schlein: "Non credo che sia stata una scelta giusta quella di fare manifestare le destre estreme a pochi metri dalla stazione di Bologna"

Nicola Fratoianni di Avs è a Bologna dove alle ore 11.30, in Piazza Nettuno, parteciperà al presidio antifascista promosso dall’Anpi. “Nessuna tolleranza per i fascisti di ieri e di oggi, riteniamo inaccettabile consentire il raduno dei cosiddetti Patrioti nel capoluogo emiliano, che altro non sono se non i soliti estremisti in camicia nera, nostalgici delle pagine più buie della nostra Storia. Per questo Avs ha aderito alla mobilitazione convocata dalle forze democratiche della città, a partire dall’Anpi, e invitiamo tutte le cittadine e i cittadini bolognesi a fare altrettanto. Noi ci saremo”, si legge in una nota.

“Non credo che sia stata una scelta giusta quella di fare manifestare le destre estreme a pochi metri dalla stazione di Bologna, che per tutte e tutti noi e per tutto il Paese è una ferita aperta. I familiari delle vittime della strage hanno dovuto lottare per 40 anni per arrivare a delle sentenze che chiariscono le responsabilità dell’estrema destra da cui questi protagonisti non hanno mai preso le distanze”, ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine della sua partecipazione, a Bologna, al presidio Anpi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata