Raccontate anche le storie degli emigrati italiani

Il Gruppo Corriere ha celebrato a Bruxelles i 40 anni della testata capostipite Corriere dell’Umbria con la mostra ‘Europa&Umbria’ che è stata inaugurata oggi nella sala della biblioteca dell’Istituto italiano di cultura della capitale belga ed europea. L’esposizione fa parte delle iniziative itineranti che il Corriere dell’Umbria ha avviato già il 18 maggio dello scorso anno con eventi itineranti che finora hanno visto tappe solo all’interno dell’Umbria. L’evento inaugurale si è aperto con i saluti dell’addetta reggente dell’Istituto italiano di cultura, Allegra Iafrate. Poi spazio ai saluti istituzionali e all’introduzione di Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria e dei quotidiani del Gruppo Corriere e del curatore della mostra, Federico Sciurpa, caporedattore centrale dei quotidiani del Gruppo Corriere. “Siamo qui non soltanto per celebrare i 40 anni del Corriere dell’umbria ma siamo qui anche per celebrare l’importanza del rapporto che tra la Regione Umbria, l’Unione europea e il Belgio”, ha affermato Casagrande

