Aveva 95 anni. Come scrittore ha venduto più di 3 milioni di copie, tra i titoli più acclamati 'Non ho parole'

Mondo del giornalismo in lutto per la morte a 95 anni di Luca Goldoni, storica e prestigiosa firma del Corriere della Sera. Nato a Parma, Goldoni ha iniziato la sua carriera proprio alla Gazzetta di Parma e poi a Il Resto del Carlino. È stato cronista di nera, inviato di guerra e giornalista di costume. Raccontò magistralmente la Primavera di Praga, la rivolta in Cecoslovacchia repressa dai carri armati dell’Unione Sovietica nel 1968. Come scrittore, Goldoni ha vinto diversi premi tra cui il ‘Libro d’Oro’ per aver superato i 3 milioni di copie vendute con i suoi scritti. Tra i titoli più acclamati ‘Non ho parole’, premiato con la Palma d’Oro al salone dell’umorismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata