Il riconoscimento assegnato alla direttrice di LaPresse, al direttore di Rainews24 e alla conduttrice del Tg1

(LaPresse) Il direttore di Rainews24, Paolo Petrecca, la direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse, Alessia Lautone e la giornalista e conduttrice del Tg1, Laura Chimenti, sono i vincitori del Premio Sulmona 2022 di giornalismo. Lo ha deciso la giuria presieduta da Paolo Corsini, consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti e vice direttore Approfondimento Rai. Al direttore artistico del Teatro Sistina di Roma e presidente dell’Associazione teatri italiani privati, Massimo Romeo Piparo è stato conferito il premio nazionale per la cultura “per il suo impegno riconosciuto nel settore del musical e del teatro italiano, e per aver l’impegno profuso per il riconoscimento dei diritti dei teatri privati italiani”. Il direttore di Rainews24, Paolo Petrecca, viene premiato per aver “innovato il canale all news della Rai, che si caratterizza per essere una finestra sul mondo e soprattutto per la sua capacità di trovare risposte in un mondo sempre più complesso e instabile. A Petrecca il merito di aver introdotto novità come il telegiornale in lingua ucraina, per informare la comunità ucraina presente in Italia, e il Tg kids, un telegiornale rivolto ai telespettatori più piccoli”.

Per la sezione stampa e agenzie viene conferito il Premio Sulmona alla direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse, Alessia Lautone “per aver affrontato nel suo ruolo di direttrice un giornalismo che richiede attenzione e che non tollera alcun tipo d’improvvisazione. Si è distinta per una non comune capacità divulgativa. E lo ha fatto con un taglio non tradizionale e fortemente innovativo”. La giornalista e conduttrice del Tg1, Laura Chimenti, è stata premiata per “la passione per le storie raccontate nel primo telegiornale della Rai, con la ricerca del linguaggio più efficace per raggiungere i telespettatori”. I vincitori saranno premiati, il 15 ottobre alle ore 17, al Teatro Maria Caniglia di Sulmona (L’Aquila), in occasione della cerimonia di premiazione del 49° Premio Sulmona – Rassegna internazionale di arte contemporanea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata