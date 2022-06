Guiderà la strategia di trasformazione digitale del gruppo per rafforzare la sua posizione di fornitore leader di dati e servizi digitali nel business dello Sport

SportBusiness annuncia la nomina di Paul Rossi a nuovo ceo di SportBusiness Group. Rossi, spiega una nota, si unisce al Gruppo con una vasta esperienza nell’editoria digitale, da ultimo come presidente di The Economist Group ed editore della rivista The Economist. All’Economist Rossi ha trasformato quella pubblicazione da un marchio di nicchia, che dipendeva dalla pubblicità, in un’attività multipiattaforma diversificata. Come pilastro chiave della sua strategia di crescita, SportBusiness Group da tempo sviluppa con successo la sua presenza digitale. Rossi guiderà la strategia di trasformazione digitale del gruppo per rafforzare la sua posizione di fornitore leader di dati e servizi digitali nel business dello Sport.

Il lavoro di Paul Rossi nella costruzione del marchio The Economist e nel lancio di nuovi prodotti nei settori dell’istruzione, della pubblicità digitale e dei servizi di marketing lo ha portato a essere nominato Executive of the Year da Adweek, Top Innovator di Media Business e destinatario del Global Compass Award inaugurale dell’IAA, insieme alla presidente di Ogilvy, Shelly Lazarus e all’amministratore delegato di Unilever, Paul Polman.Dopo aver lasciato The Economist Group nel 2017, Paul Rossi ha assunto il ruolo di ceo dell’agenzia di branding indipendente Csa con sede a New York. In Csa e The Economist, Rossi ha fornito consulenza a molte delle principali aziende mondiali sulla strategia del marchio e dei media, soprattutto rispondendo al cambiamento delle tecnologie, delle piattaforme e del comportamento dei consumatori. Dopo aver venduto Csa nel 2020, Paul Rossi ha lavorato come consulente indipendente sulla strategia dei media e del marchio. Ora lavorerà a tempo pieno presso la sede londinese di SportBusiness.

Nell’ambito della più ampia strategia di crescita del gruppo, è stata costituita a Monaco una nuova società, SB Consulting. Roberto Dalmiglio si trasferirà a Monaco per guidare questa attività, in qualità di ceo. Marco Auletta, presidente di SportBusiness Group, ha commentato: “Siamo entusiasti di avere un ceo del calibro di Paul che si unisce a noi in un momento in cui riteniamo che la sua esperienza e le sue capacità possano essere più efficaci nel portare avanti il business. Abbiamo ambizioni significative per la crescita del business e crediamo che sotto la guida di Paul questo potenziale possa essere realizzato. Siamo anche molto grati per i risultati raggiunti fino ad oggi a Roberto Dalmiglio e gli auguriamo ogni successo nella nostra nuova impresa, SB Consulting”.

SportBusiness, sottolinea la nota del gruppo, è il servizio di intelligence globale più affidabile, che fornisce, attraverso piattaforme digitali innovative e dedicate, notizie, analisi, dati ed eventi unici che offrono un vantaggio competitivo ai dirigenti nel settore dello sport come emittenti, titolari di diritti, agenzie, istituzioni finanziarie, marchi e università.Fondata nel 1996, l’azienda è al centro dell’industria sportiva, vicina ai decisori che guidano il settore. Con sede a Londra, l’azienda ha sedi nelle Americhe, nel Medio Oriente e in Asia, inclusi uffici a Miami, Dubai e Singapore, il che rende l’azienda vicina a molte delle aziende leader nello sport. Ciò consente al team editoriale di raccogliere informazioni nelle strategie commerciali, nonché nei dati business-critical, che i clienti della Società possono utilizzare nelle loro attività. La profondità, l’accuratezza e la credibilità dell’analisi e dei dati della società sui media e sulle sponsorizzazioni, conclude la nota, sono ciò che le conferisce la reputazione di servizio leader di mercato nel settore.

