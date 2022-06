Avrà la responsabilità su Italia, Spagna e Portogallo: "Onorato di far parte di questo straordinario team"

Alessandro Araimo è stato nominato General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery. Lo ha annunciato la stessa multinazionale statuntense, precisando che il dirigente riferirà direttamente a Priya Dogra, President e Managing Director, EMEA(esclusa Polonia).

Araimo avrà la responsabilità nella Region dell’intero business Warner Bros. Discovery lavorando in stretto coordinamento con il gruppo sulle funzioni globali: Streaming, Sport, US Programming e Studio, sviluppando strategie specifiche locali per contribuire alla crescita. Le attività includono i canali free to air e pay, cosi come il marketing e la valorizzazione dei contenuti US attraverso tutte le linee di business come sale cinematografiche, licensing, consumer products, games e home entertaiment. Araimo nel ruolo di General Manager Sud Europa avrà la responsabilità su Italia, Spagna e Portogallo.

“Alessandro ha una profonda conoscenza della regione Sud Europea essendo stato responsabile del business di Discovery in questi Paesi per molti anni. Porta con sé una profonda passione per i brand e i contenuti del nuovo gruppo e sono certa che sarà una forza trainante per il successo in Italia, Spagna e Portogallo”, ha sottolineato Dogra.

“Sono onorato di far parte di questo straordinario team e non vedo l’ora di dare il mio contributo per la crecita dell’azienda”, ha dichiarato Araimo, aggiungendo: “Warner Bros. Discovery si contraddistingue per la sua straordinaria creatività e vision, per i suoi incredibili brand e per uno storytelling unico. Sono davvero impaziente di iniziare nel mio nuovo ruolo”.

Nel recente passato Araimo ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Discovery Italia per cinque anni. E’ entrato nel gruppo circa dieci anni fa, contribuendo a far di Discovery il terzo editore nazionale per share in Italia, grazie tra l’altro ai lanci dei canali NOVE – primo generalista del gruppo – MotorTrend e HGTV – Home & Garden TV, al rilancio di Food Network, in seguito all’acquisizione internazionale di Scripps Networks Interactive.

Araimo ha anche svolto un ruolo di primo piano nell’accordo che ha visto Discovery diventare il principale fornitore di contenuti di Dkiss in Spagna. Nel suo ruolo ha inoltre contribuito a rafforzare l’offerta di Eurosport con l’acquisizione di importanti diritti locali, ha lanciato nel nostro Paese gli Ott del gruppo (Eurosport Player, Dplay e infine discovery+) e ha stretto importanti accordi con telco e altri operatori per ampliare la distribuzione dei contenuti e dei canali del portfolio.

Araimo è membro del consiglio di amministrazione di Auditel e vicepresidente di Confindustria Radio TV. Fa parte del board dell’American Chamber of Commerce in Italia ed è membro dell’Accademia Italiana del Cinema e giurato dei David di Donatello.

