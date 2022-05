Il prossimo 27 maggio si terrà la IV edizione del premio

Un premio dedicato all’eccellenza italiana, pensato da chi esporta la cultura e la lingua italiana nel mondo. È Learn Italy International Award 2022, premio ideato da Learn Italy per celebrare le figure del mondo imprenditoriale e della comunicazione a cui vengono riconosciuti meriti, capacità e rilevanza nel portare l’eccellenza italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo.

Ne abbiamo parlato un po’ con Massimo Veccia, presidente di Business Care by Learn Italy Usa. “Learn Italy nasce da un intuizione un po’ folle nel 2009 a New York e ora si è trasformata in una realtà che ha la mission di formare e sostenere i giovani talenti e le eccellenze, accompagnandoli e formandoli”.

Il prossimo 27 maggio si terrà la IV edizione del Learn Italy International Award: come nasce questo premio e cosa rappresenta?

L’idea del premio nasce nel 2019, dopo una chiacchierata davanti ad un Martini in un hotel di Times Square, con il mio amico Francesco Fadda, e successivamente con l’onorevole Nissoli Fitzgerald. Sentivo da un po’ il bisogno di creare un premio che confermasse lo straordinario valore delle persone che incontravo tramite Learn Italy L’idea è subito piaciuta e ormai è un rito, giunto alla sua IV edizione, con la cerimonia che si tiene alternativamente a New York, presso il Consolato Generale e a Roma presso la Camera dei Deputati

Questa è l’edizione dei record o, come lo ha definito lei “un passo avanti che accompagna anche una nuova dimensione dell’agenzia”: di cosa si tratta?

Quest’anno il premio si apre al concetto di Business Care. Business Care è l’ampliamento naturale della progettualità di Learn Italy che non promuove più solo i suoi progetti ma mette a disposizione il suo know-how, la sua grande Rete professionale, per il successo di altre Aziende. Anche Business Care ha sede a New York e filiali in Italia e altrove.

Cosa significa oggi in un mondo sempre più globale, imparare non solo la lingua ma la cultura italiana?

La Lingua Italiana si è da tempo evoluta e oggi non è più solo la lingua del ‘bel canto’ e dell’Arte. Ogni si parla Italiano nell’Automotive, nelle Cucine dei migliori ristoranti del mondo, negli affari e ovviamente nella moda. Conoscere la nostra cultura inoltre permette di introiettare e infine applicare, la nostra creatività, la nostra voglia di fare, l’arte di non pensare mai a un’idea come impossibile”.

Quanto invece è fondamentale per l’Italia e le imprese italiane essere conosciute nel mondo nel modo giusto?