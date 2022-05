Marco Durante a Los Angeles ha reso visita al Console Silvia Chiave e gettato le basi per nuovi accordi strategici

Sulle strade della California per visitare i nuovi uffici affittati da LaPresse e discutere nuove idee e piano strategico americano con i corrispondenti neo assunti con articolo 1, prosegue quindi a Los Angeles la trasferta in USA del Presidente e fondatore dell’Agenzia Marco Durante. Nella metropoli della costa ovest Durante ha incontrato la Console Generale Silvia Chiave ed ha avuto modo di avere una serie di riunioni con agenzie fotografiche per definire accordi strategici che LP sta concludendo con l’obiettivo di diffondere e distribuire prodotti editoriali.

Il tour negli States porterà Durante fra le altre mete a Detroit, Miami e Washington dove il 16 maggio tiene a battesimo la sede insieme al neo capo dell’ufficio di corrispondenza Marco Liconti, nella capitale Durante ha appuntamento con l’ambasciatrice Mariangela Zappia, un’occasione questa per presentare la struttura giornalistica de LaPresse che potrà essere anche di supporto all’attività dell’Ambasciata. Nei giorni scorsi a New York Marco Durante aveva condiviso il nuovo piano di internazionalizzazione con il main partner mondo Associated Press, celebrato insieme al Presidente e CEO di AP Daisy Veerasingham con una simbolica firma congiunta di una bandiera a stelle e strisce

