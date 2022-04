Romano, 53 anni, si è occupato a lungo di cronache interne, sport e soprattutto esteri

Marco Liconti sarà corrispondente di LaPresse da Whashington a partire da maggio. Giornalista romano, ha lavorato a lungo nell’agenzia di stampa AdnKronos (dal 1991 al 1998) e – dopo un breve intervallo – dal 2000 fino ad oggi, in vari ruoli occupandosi di cronache interne, sport e esteri dove sha seguito in particolare “le principali vicende internazionali, le attività della Farnesina, in Italia e all’estero e le attività del Governo italiano presso le istituzioni dell’Unione Europea”. Nel 2033 ha contribuito al lancio di Aki-Adnkronos International, la rete in tre lingue (Italiano, Inglese, Arabo) dedicata al Medio Oriente e al mondo islamico. Un’assunzione che conferma il rafforzamento che l’agenzia di Marco Durante vuolw fare nelle capitali estere, soprattutto negli Stati Uniti dove già vanta la partenrship Associated press.

