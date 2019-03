Tesoro fa pieno in asta 7,75 mld Btp, sale tasso triennale

di lal

Milano, 13 mar. (LaPresse) - Il Tesoro italiano ha venduto tutti i 7,75 miliardi di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine offerti nell'asta odierna, registrando andamenti contrastanti per i tassi. In particolare, via XX Settembre ha collocato 4 miliardi in Btp triennali luglio 2022, registrando un tasso di interesse dell'1,06%, in aumento di 0,07 punti percentuali dall'asta di febbraio, e una domanda di 1,49 volte l'offerta. Il Tesoro ha inoltre ceduto 2,5 miliardi in Btp 7 anni novembre 2025, con un rendimento del 2,05%, in flessione di 0,2 punti, e una domanda di 1,4 volte l'offerta. Infine, via XX Settembre ha collocato un Btp a 20 anni settembre 2038 per 1,25 miliardi, con un tasso del 3,35% e un rapporto di copertura di 1,36 volte l'offerta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata