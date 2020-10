Petrolio in forte calo: Wti perde il 5,23% a 37,5 dollari a barile

di fct

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Non si fermano le vendite sul prezzo del petrolio. Il greggio Wti, riferimento per il mercato statunitense, cede in chiusura il 5,23% a 37,5 dollari a barile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata