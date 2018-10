Manovra al Quirinale e poi alla Camera: tagli alle regioni se non rivedono i vitalizi

La legge di Bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Subito dopo arriverà alla Camera dei Deputati da dove, quest'anno (l'anno scorso cominciò il Senato) comincia il suo iter. E' quanto si apprende da autorevoli fonti di governo. Il nuovo testo è leggermente più "smilzo": sono 197 articoli (erano 115) e 77 pagine. L'impianto è praticamente lo stesso della prima stesura: il governo non cambia i parametri generali di entrate, uscite, deficit e sclte generali. Pensioni e reddito di cittadinanza sono presenti come valori, ma finiranno in appositi provvedimenti. I cambiamenti sono abbastanza marginali e riguardano questioni di cui si è parlato in questi giorni. Il premier Giuseppe Conte ha commentato così su Twitter: "La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato fino a ieri notte ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al @Quirinale. Stiamo lavorando per far crescere il nostro Paese, avanti così". Ecco le principali novità rispetto alla prima stesura.

Investitalia - Arriva 'Investitalia', la cabina di regia a palazzo Chigi per la promozione degli investimenti pubblici e privati. All'articolo 18 si parla dell'istituzione di "una Struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati". La struttura, che "opera alla dirette dipendenze del presidente del Consiglio anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia", può contare su una dotazione di 25 milioni di euro.

Tagli alle regioni se non rivedono i vitalizi - Dal 2019 tagli alle Regioni pari al 80% dei trasferimenti statali se non viene rivista la disciplina sui vitalizi. E' quanto prevede una nuova bozza della legge di Bilancio. A partire dal 2019, si legge nel testo, "una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e province autonome, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 2, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale".

Centrale progettazione - "A decorrere dal primo gennaio 2019, è istituita la 'Centrale per la progettazione delle opere pubbliche',presso l'Agenzia del demanio che assume la denominazione di Agenzia del demanio e della progettazione". La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa, funzionale e contabile,"sotto la responsabilità di un Coordinatore che ne dirige l'attività, la rappresenta, ne assicura l'indipendenza delle valutazioni e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati - si legge - Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti nella presente legge, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, presso l'Agenzia e con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale". Per le prime 50 assunzioni si "può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo". "E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La dotazione della Centrale non si confonde con il patrimonio dell'Agenzia e confluisce in un fondo separato utilizzato per le sole attività della Centrale", si legge ancora

