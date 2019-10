Intesa Sp, Messina: A disposizione 30 mld per investire al Sud

di lal

Milano, 9 ott. (LaPresse) - "Le risorse che mettiamo a disposizione per la crescita del Sud sono significative: prevediamo di erogare 30 miliardi a medio e lungo termine di qui a fine 2021". Lo ha datto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel suo intervento a Mola di Bari. "Intesa Sanpaolo - prosegue Messina è una banca del Sud, siamo la piu grande del Mezzogiorno ed eroghiamo 50 miliardi di impieghi a fronte di 40 miliardi raccolti". Il ceo è intervenuto a un evento per la presentazione dell'investimento per la start up di pagamenti digitali nelle vending machine Matipay. Messina ha poi annunciato: "Vogliamo creare un centro per l'innovazione per il meridione a Bari così come abbiamo già fatto a Torino con l'Innovation Center. È importante che si crei un luogo fisico un cui si insdino acceleratori di startup". "Siamo la piu grande realta del Mezzogiorno in piu la quota di mercato al Sud è maggiore rispetto al Nord", continua Messina. A fine marzo 2019 Intesa Sanpaolo raccoglieva nel Mezzogiorno circa 42 miliardi di euro e impiegava 51 miliardi, con una quota di mercato in queste regioni superiore a quella che abbiamo nell'intero Paese (al Sud 20% contro il 17% dell'Italia). Intesa Sanpaolo è anche la principale erogatrice di credito alle famiglie del Mezzogiorno con uno stock di mutui che a fine marzo superava i 17 miliardi di euro.

