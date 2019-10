E' morto l'ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi

Si è spento mercoledì sera l'ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi dopo una lunga malattia. Era nato nel 1943 a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo. L'ex presidente di Confindustria (che ha guidato dal 2012 al 2016) era amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Era anche molto attivo nel mondo dello sport: era proprietario del Sassuolo Calcio e in passato aveva fondato una squadra di ciclismo che portava il nome della sua azienda. I familiari renderanno noto giovedì mattina i dettagli delle esequie.

Appassionato di ciclismo, come il padre Rodolfo, aveva sponsorizzato per 10 anni la squadra professionistica Mapei-Quick Step, con la quale ha vinto diverse volte il Giro d'Italia oltre a numerose competizioni a livello mondiale. Dal 2002 era diventato anche il proprietario del Sassuolo Calcio che all'epoca militava in C2 e che grazie a lui ha compiuto una straordinaria scalata fino alla storica promozione in serie A nel 2013. Tifoso milanista, dopo aver acquistato il club emiliano Squinzi ha sempre dimostrato grande passione per i neroverdi. Di recente aveva anche dichiarato che "i proprietari cinesi non possono avere lo stesso attaccamento che hanno avuto grandi uomini di sport come Moratti, Berlusconi o Viola".



"Milano e l'Italia perdono un riferimento importante. La mia vicinanza alla famiglia di questo imprenditore capace e coraggioso. Alla Scala sentiremo la sua mancanza". É questo il pensiero pubblicato su Twitter dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cordoglio è stato espresso da numerosi club calcistici, come il Bologna, il Torino, l'Inter e il Milan.

Giorgio Squinzi, un grande uomo d'industria e sport, un dirigente illuminato e appassionato, da ricordare e onorare. Il cordoglio di tutto il Milan è commosso e rispettoso nei confronti del presidente del Sassuolo. Sentite e sincere condoglianze rossonere alla sua famiglia. pic.twitter.com/r08b7V4sT8 — AC Milan (@acmilan) October 2, 2019

