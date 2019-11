Daimler prepara tagli posti lavoro, risparmi per 1 mld al 2022

di lal

Francoforte (Germania), 14 nov. (LaPresse/AFP) - Daimler ha pianificato un taglio di posti di lavoro per risparmiare oltre 1 miliardo di euro entro la fine del 2022, nell'ambito della costosa ristrutturazione che prevede lo sviluppo di auto più tecnologiche. Il gruppo che costruisce le auto Mercedes-Benz è stato colpito da costosi richiami, dal rallentamento del mercato globale e da una multa di 870 milioni di euro a settembre per aver venduto veicoli non conformi ai limiti legali di emissioni inquinanti. "Entro la fine del 2022, Mercedes-Benz Cars prevede di risparmiare oltre 1 miliardo di euro di costi del personale. A tal fine, i posti di lavoro devono essere ridotti", dichiara la società in una nota senza fornire cifre. "L'ampia gamma di ibridi plug-in e veicoli completamente elettrici sta portando ad aumenti dei costi che avranno un impatto negativo sul ritorno delle vendite di Mercedes-Benz Cars", aggiunge il gruppo. L'industria automobilistica tedesca nel suo complesso sta attraversando una fase di crescita più debole del previsto, gravata dai conflitti commerciali Usa-Cina e dall'incertezza sulla Brexit. Le battute d'arresto hanno spinto Daimler a una perdita netta di 1,2 miliardi di euro nel secondo trimestre, la sua prima perdita trimestrale in 10 anni. La società dice quanti posti di lavoro intenda tagliare, ma la Sueddeutsche Zeitung la scorsa settimana ha riferito, citando una e-mail interna al gruppo, che l'intenzione sarebbe di tagliare 1.100 lavori a livello globale.

