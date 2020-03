Cina, Pmi manifatturiero marzo torna in espansione a 52 punti

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse/Finanza.com) - Sorprendente il recupero dell'attività manifatturiera della Cina, dopo il lockdown che ha messo in quarantena l'economia del paese, a seguito dei contagi da coronavirus. L'indice Pmi manifatturiero di marzo è tornato in fase di espansione, attestandosi a 52 punti (dunque al di sopra dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e fase di espansione - valori al di sopra), ben superiori ai 45 punti attesi dagli analisti intervistati da Reuters. A febbraio, il dato era capitolato al minimo record di 35,7 punti.L'Ufficio statistico nazionale della Cina, che ha diramato il dato, ha contestualmente reso noto che, nel mese di marzo, Pechino ha continuato a mettere in atto misure di controllo e di prevenzione contro il coronavirus e relativa malattia Covid-19, accelerando in modo significativo le attività produttive del paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata