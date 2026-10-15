Gorno Tempini (Cdp): "Italia 'place to be' dove investire"

“Il tema dell’Italia ‘place to be’ è proprio basato sulla mia lunga esperienza. Noi abbiamo vissuto un periodo in cui l’Italia era affiancata da altri paesi, era considerato periferia e in termini pratici questo significa che investire in Italia era considerato un’opzione. E quando parlo di investimenti in Italia intendo sia nel mondo delle aziende, sia nelle infrastrutture immobiliari, nel turismo, quindi noi siamo usciti da una fase nella quale investire in Italia era opportunistico. Oggi l’Italia è stabilmente parte dei portafogli internazionali”. Lo ha detto il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, all’Investor Day di Cdp alla Sda Bocconi a Milano. “Vale la pena ricordare – ha aggiunto – che i volumi anche sul mercato dei capitali privati, intendo il private equity, intendo i fondi immobiliari, intendo l’attività che si sta svolgendo nel venture capital, da un punto di vista assoluto è ancora indietro rispetto ad altri paesi, ma è molto è molto migliorata e questo dà il senso di un’economia che ha comunque tanti spunti di attrazione. E questo è il risultato del lavoro fatto in tutti questi anni”.