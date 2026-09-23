Confimprese Italia, 30 anni a Fiuggi: confronto governo-imprese sul futuro dell’economia

Trent’anni di rappresentanza e tre giorni di confronto sul futuro del sistema produttivo italiano. Dal 25 al 27 settembre, il Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà il trentennale di Confimprese Italia, un summit nazionale che riunirà governo, istituzioni italiane ed europee, imprenditori e delegazioni internazionali per discutere le principali sfide economiche e sociali del Paese.

‘Imprese che costruiscono il futuro‘ è il filo conduttore della manifestazione, che metterà al centro competitività, lavoro, innovazione, welfare e internazionalizzazione, con particolare attenzione al ruolo delle micro, piccole e medie imprese nella crescita dell’economia italiana. La giornata inaugurale, venerdì 25 settembre, vedrà gli interventi del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Ad aprire il confronto sarà il presidente nazionale di Confimprese Italia, Guido D’Amico, con una riflessione sui trent’anni della Confederazione e sulle prospettive del mondo produttivo.

Sabato 26 settembre il dibattito proseguirà con il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci e con i collegamenti del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Al centro dei lavori sicurezza, formazione, intelligenza artificiale, previdenza e welfare.

Domenica 27 settembre il summit assumerà una dimensione internazionale, con rappresentanze diplomatiche e delegazioni estere. Previsti i contributi video del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e di Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico.

Nel corso della manifestazione sarà conferito anche il Premio Orizzonti Condivisi, dedicato alla memoria del presidente onorario Emmanuele F. M. Emanuele. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Fiuggi, della Camera di Commercio di Frosinone e Latina e del Consorzio Industriale del Lazio.