Mps, Intesa chiede a Consob rispetto passivity rule. Tajani vuole il governo fuori dal risiko bancario

Intesa Sanpaolo ha presentato alla Consob osservazioni e considerazioni riguardanti criticità emerse da operazioni annunciate dopo il lancio dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena, nel giorno in cui l’ad di Rocca Salimbeni, Luigi Lovaglio, in una lettera al Financial Times ha spiegato che il piano di Mps “viene travisato”, non essendo “un’integrazione a quattro”, con “la fusione con Mediobanca già in corso” e “con il relativo quadro di integrazione già incorporato nel nostro piano aziendale”.

Intesa: “Confermiamo la passivity rule e intendiamo mantenerla”.

Fonti finanziarie hanno spiegato che l’iniziativa di Ca’ de Sass è finalizzata a tutelare l’integrità del mercato e la corretta informazione verso tutti gli azionisti e a evidenziare in particolare la necessità del rispetto della normativa vigente con riferimento tra l’altro alla cosiddetta passivity rule. Nello stesso giorno il neo-presidente della Consob ha riunito per la prima volta la Commissione nella sede milanese da quando, il 12 agosto scorso, Stazi si è insediato al vertice. La convocazione a Milano è coerente con l’intento di assicurare una presenza assidua del Collegio anche a Milano oltre che a Roma e fra i temi in agenda proprio il punto sulle attività di vigilanza svolte nelle ultime settimane sulle principali operazioni finanziarie del momento.

Antonio Tajani (Foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

Tajani: “Non tocca alla politica infilarsi nel risiko bancario”

Nel frattempo, dall’esecutivo, il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha sostenuto che sulla partita Monte dei Paschi di Siena l’esecutivo non debba orientare la partita nel risiko bancario: “Non tocca al governo, non tocca alla politica infilarsi nel risiko bancario. La politica deve dare delle regole, vedere che le regole si rispettino e basta. Questo è il mio pensiero”. “Io sono per il libero mercato. L’abbiamo sempre detto: è il mercato che è sovrano e deve decidere cosa si fa”, ha osservato a margine del Meeting di Rimini. Per Tajani “non servono le banche dei partiti, forse piace alla sinistra avere una banca di partito. A me non interessa avere una banca di Forza Italia, a me interessa che ci sia un sistema bancario efficiente”.

Il leader di Forza Italia ha aggiunto che il governo sostiene “le banche di prossimità, che sono quelle che aiutano 4 milioni di piccole e medie imprese, aiutano le famiglie ad accedere al credito, come siamo interessati ad avere un sistema bancario che, insieme alle banche di prossimità, abbia delle grandi banche che servano a sostenere le grandi operazioni internazionali, cioè una finanza che possa aiutare anche l’internazionalizzazione del nostro sistema imprenditoriale. Ma non tocca alla politica decidere chi deve fare, cosa deve fare”.

Luigi Lovaglio (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Lovaglio difende il piano di Mps

Lovaglio, in risposta a un articolo pubblicato il 22 agosto sulla ‘Column Lex’ del quotidiano, ha sottolineato che “considerarla come una nuova operazione sovrastima notevolmente sia ciò che resta da fare, sia il rischio complessivo di esecuzione”. Per Lovaglio “Banco Bpm e Banca Generali non sono imprese equivalenti, e quindi non dovrebbero essere considerate come un’unica sfida di integrazione”. “Il nostro progetto industriale è molto più di una manovra difensiva che Lex, in modo alquanto sorprendente, definisce ‘stravagante’”, aggiunge Lovaglio, secondo cui invece “riflette una forte visione di crescita per servire al meglio le famiglie e le imprese, e l’economia italiana nel suo complesso”.

Piazza Affari, Intesa Sanpaolo chiude in rialzo

A Piazza Affari Intesa Sanpaolo ha chiuso in rialzo dello 0,31%. Positiva anche Bpm (+0,31%) mentre Mps (-0,62%) e Banca Generali (-1,13%) chiudono in negativo.