Monte dei Paschi, oggi il cda sull’offerta di Intesa San Paolo: la Borsa guarda ai titoli del Risiko

E’ in corso dalle 9 di giovedì mattina il cda straordinario di Monte dei Paschi di Siena. Sul tavolo le possibili contromosse per difendersi dall’Opas di Intesa Sanpaolo. Si tratterebbe di due operazioni straordinarie alternative sottoposte al board di Rocca Salimbeni dal Ceo Luigi Lovaglio, una Ops su Banca Generali e una su Bpm. Il mercato guarda al risiko bancario dunque. A Piazza Affari il titolo Mps aumenta il guadagno e viaggia a +1,05%.
Punti chiave
- Da cda ok a doppia offerta su Banca Generali e Banco Bpm
- Cda, focus su doppia Ops per controffensiva a Opas Intesa
- Borsa Milano sotto la parità: bene energia, mercato guarda a titoli risiko bancario
- Della Vedova (+Eu): "Meloni smetta di fare il banchiere"
- Milano cauta (+0,13%), bene energia, occhi puntati su titoli risiko banche
- Ruffino (Az): "Su Intesa-Mps Meloni ancora contro il mercato"
- Oggi cda, focus mosse su Bpm e B.Generali, in Borsa +0,68% con occhi su risiko
Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato la doppia offerta di scambio su Banca Generali e Banco Bpm come contromossa all’Opas di Intesa Sanpaolo con a valle l’accordo con Unipol. Lo si apprende da fonti finanziarie.
Ore di attesa per il mondo bancario e anche per Siena e per i senesi. È in corso dalle 9 di stamattina il cda straordinario di Monte dei Paschi di Siena nella città del palio.L’ad di Mps Luigi Lovaglio propone le contromosse all’offerta di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo. L’idea sottoposta al board è quella di difendersi con due operazioni straordinarie, una Ops su Banca Generali e una su Bpm. Una controffensiva in cui potrebbe entrare in gioco anche la quota del 13,2% di Generali, detenuta da Mps attraverso la controllata Mediobanca. Il piano presentato dal ceo di Montepaschi dovrebbe passare per forza dal vaglio degli azionisti, in una fase in cui l’istituto senese è sotto ‘passivity rule’, la regola che impedisce agli amministratori contromosse straordinarie per evitare una scalata esterna a meno di un’autorizzazione di un’assemblea ordinaria o straordinaria. Oltre al via libera del consiglio di amministrazione, la contromossa di Lovaglio deve anche superare gli ostacoli che pongono gli azionisti di controllo o i soci di riferimento dei potenziali target, ovvero Crédit Agricole (azionista con quasi il 30% di Banco Bpm) e Generali (socio di B.Generali con il 50,1%). In consiglio il confronto potrebbe riaccendere divisioni tra maggioranza e minoranza del board. Nella partita bancaria nazionale, che continua ad avere Siena e il futuro del Monte dei Paschi al centro, resta anche il tema del progetto di fusione di Rocca Salimbeni con la controllata Mediobanca.
Piazza Affari viaggia poco sotto la parità, con il Ftse Mib a -0,02%, a 52.605 punti. Bene il settore energia. Eni +2,07%. Lottomatica +0,96%. Italgas +0,95%. Snam +0,87%.Fra i cali, Stellantis (-4,69%) e Amplifon (-4,58%).Per quanto riguarda il comparto bancario- assicurativo, mentre è in corso da stamattina alle 9 il cda straordinario, Mps guadagna lo 0,41% a 11,812 euro, mentre Banca Generali, dopo aver aggiornato i suoi massimi storici a inizio seduta (+20% da inizio anno e +34% negli ultimi 12 mesi), procede a -0,30% (67,15 euro ad azione).Bpm avanza di +0,18%. Intesa Sanpaolo, che a giugno aveva annunciato l’offerta su Mps con a valle un accordo con Unipol, è in rialzo di +0,55%. Generali cede lo 0,21%. Unipol è in calo dell’1,73%.
“Meloni smetta di fare il banchiere, e il Governo eviti di perseverare nell’errore di interferire nel cosiddetto risico bancario. Si limiti, differentemente da quanto fatto in passato, ad assicurare il rispetto delle normative italiane ed europee e, casomai, si assicuri che le autorità preposte (Bankitalia, Consob e Antitrust in primis) svolgano senza remore o ritardi la loro funzione di vigilanza”. Lo scrive sui social il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. “Meloni, del resto, aveva assicurato a febbraio che il ruolo del Governo in Mps era finito, nonostante una residua partecipazione nella banca di Siena. Prima di quella data Meloni e Giorgetti si erano comportati con una spregiudicatezza mai vista, prima con una cessione di quote di Mps attraverso una procedura che gridava vendetta, poi con l’uso contundente e arbitrario del Golden Power contro UniCredit. La Presidente del Consiglio probabilmente si illudeva che i giochi fossero finiti. Ma, come era evidente già allora, non è così. Il Governo resista alla tentazione di svolgere impropriamente e in modo pasticciato il ruolo di banchiere, arbitro e giocatore, resti fuori dalla nuova partita su Mps e lasci fare agli operatori e al mercato. Sarà meglio per tutti”, conclude Della Vedova.
Piazza Affari viaggia in lieve rialzo. Il Ftse Mib è a +0,13%. Bene il settore energetico. Eni balza di +1,53%.Italgas +1,11%. Terna + 1,11%. Saipem +0,97%. In evidenza fra i cali Amplifon: – 3,85%. Occhi dei mercati puntati sul comparto finanziario, banche e assicurazioni, mentre è in corso da stamattina alle 9 il cda di Mps su possibili contromosse di Siena su B.Generali e Bpm in risposta all’Opas di Intesa. Il settore si sta muovendo attualmente all’insegna della cautela.Mps riduce il netto guadagno di inizio seduta a +0,65%. Unipol cede il 2,5%. Generali inverte la rotta e va a cedere lo 0,65%.Intesa segna +0,56%. Banca Generali vira poco sotto la parità (-0,07%) dopo lo scatto di oltre +2% in avvio di giornata. Bpm dopo un cauto rialzo diventa piatta: +0,03%.Nel settore industriale Stellantis è in calo del 2,26%. Avio lascia sul terreno l’1,46%.
“Giorgia Meloni sceglie ancora una volta di mettersi contro la libertà di mercato. Dopo aver bloccato l’Opa di UniCredit su Banca popolare di Milano utilizzando il golden power, si ripete intervenendo fallosamente sull’Opas lanciata da Intesa SanPaolo su Mps. Meloni ha fatto conoscere con parole inequivocabili la propria contrarietà all’operazione messa in campo da Carlo Messina, fra i più lungimiranti dei nostri banchieri, con la motivazione che lo spezzatino di Mps con la cessione di 650 filiali a Unipol, sarebbe un danno per l’economia italiana”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione. “Tanto interventismo del governo su una vicenda che non vede coinvolti soggetti stranieri, non si spiega se non con la deliberata volontà di mettere le mani su una leva di enorme potere quale è il controllo del risparmio e l’erogazione del credito a imprese e famiglie. In prima battuta rimane sempre l’ambizione sbagliata di costringere in un fortino il controllo di Generali attraverso la quota detenuta da Mediobanca ora in pancia a Mps. È una brutta pagina quella che il governo cerca di scrivere. Una pagina contro il mercato e contro chi spinge perché l’Unione europea acceleri sulla via del completamento del mercato unico dei capitali”, conclude.
Oggi è il giorno del Cda straordinario di Monte dei Paschi di Siena, convocato per questa mattina dalle 9. Sul tavolo,secondo le anticipazioni di ieri de Il Sole 24 ore, le possibili contromosse per resistere all’Opas di Intesa. Si tratterebbe di due operazioni straordinarie alternative sottoposte al board dell’istituto senese dal Ceo Luigi Lovaglio, una Ops su Banca Generali e una su Bpm. Occhi del mercato quindi puntati sul risiko bancario. Il titolo Mps intanto a mezz’ora circa dalla apertura di Piazza Affari segna +0,68% in una seduta in cui il Ftse Mib si è avviato in cauto rialzo di +0,1%.