Volkswagen, il ceo Blume: “Chiusura stabilimenti? Esistono soluzioni più intelligenti”

L’amministratore delegato di Volkswagen Oliver Blume ha affermato che sta cercando di evitare la chiusura di stabilimenti nel tentativo di risanare i risultati della casa automobilistica. “Esistono soluzioni più intelligenti della chiusura degli stabilimenti”, ha detto Blume al quotidiano Bild am Sonntag. Ha aggiunto che un programma di riduzione dei costi in Germania sta già dando i suoi frutti. “Solo lo scorso anno siamo riusciti a migliorare i nostri costi di produzione in Germania in media del 20%”, ha sottolineato, descrivendo questo risultato come un “notevole progresso”. Blume ha sostenuto che i prodotti Volkswagen sono molto popolari, ma “guadagniamo semplicemente troppo poco con essi. Dobbiamo quindi continuare a ridurre i nostri costi. In tutti i tipi di costi”.

La scorsa settimana, l’azienda con sede a Wolfsburg, in Germania, aveva annunciato che il suo “riassetto fondamentale” degli ultimi tre anni è entrato nella fase successiva, annunciando piani per razionalizzare la gamma di modelli riducendola fino alla metà. Media avevano rivelato che Volkswagen starebbe anche pianificando la chiusura di quattro stabilimenti in Germania tra il 2031 e il 2034.