Pil, Fmi conferma le stime dell’Italia: +0,5% nel 2026 e 2027

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) lascia invariate le stime di crescita del Prodotto interno lordo dell’Italia per il 2026 e il 2027 a +0,5%, come già stimato ad aprile. È quanto emerge dalle tabelle dell’aggiornamento del World Economic Outlook.

Fmi: “Per l’Italia rischi al ribasso per la crescita”

“Le previsioni per l’Italia non sono cambiate da aprile, poiché gli indicatori si sono mantenuti sostanzialmente ai livelli che ci aspettavamo, sebbene su livelli modesti. Prevediamo quindi una crescita dello 0,5% quest’anno e dello 0,5% l’anno prossimo“, ha detto la vicedirettrice del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale, Petya Koeva Brooks, nella conferenza stampa sull’aggiornamento del World Economic Outlook, osservando che “gli investimenti previsti dal Pnrr continuano a sostenere l’attività economica. Allo stesso tempo, l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari e l’elevata incertezza pesano sui consumi privati”.

“Gli investimenti sono stati rivisti al rialzo a causa dell’elevata dipendenza dall’energia importata e dovrebbero rimanere al di sopra dell’obiettivo fino al 2028. I rischi per queste prospettive sono al ribasso per la crescita e al rialzo per l’inflazione”, ha aggiunto.

Fmi: “L’inflazione globale salirà al 4,7% nel 2026”

L’inflazione globale “dovrebbe interrompere il suo costante calo. Si prevede che l’inflazione complessiva aumenti dal 4,1% nel 2025 al 4,7% nel 2026, per poi ridursi al 3,9% nel 2027; l’aumento previsto per il 2026 è determinato principalmente dall’aumento dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari“, ha fatto sapere il Fmi.

“La previsione per il 2026 è stata rivista al rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto al WEO dell’aprile 2026, mentre quella per il 2027 è stata rivista al rialzo di 0,2 punti percentuali. Si prevede che l’andamento dell’inflazione rimanga disomogeneo tra i vari Paesi, riflettendo le differenze nel trasferimento dei tassi di cambio, la persistenza dell’inflazione dei prezzi dei servizi, le condizioni del mercato del lavoro e la crescente importanza dei fattori specifici di ciascun Paese. L’inflazione di fondo dovrebbe tornare all’obiettivo solo gradualmente in diverse grandi economie: entro la metà del 2027 nel Regno Unito, entro la fine del 2027 in Giappone e negli Stati Uniti, e solo nel 2028 nell’area dell’euro. L’inflazione in Cina dovrebbe aumentare partendo da livelli bassi”.