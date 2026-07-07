Imprese, Sbam per Scrigno: design, territorio e influence marketing

Ci sono territori che influenzano il modo in cui le persone vivono. E ci sono aziende che trasformano quell’influenza in una parte integrante del proprio modo di progettare. Nasce da questa consapevolezza il percorso di contenuti e influence marketing sviluppato da Sbam Creative Agency per Scrigno, azienda italiana leader nella produzione di porte e soluzioni per interni che integrano eccellenza tecnica, design e innovazione. Un progetto pensato per raccontare le radici progettuali del brand e il suo legame con la Romagna, attraverso una narrazione costruita nel tempo e affidata a figure autorevoli del mondo dell’architettura e dell’interior design. Per Scrigno, infatti, il territorio non è uno sfondo, ma una vera e propria materia progettuale: un insieme di paesaggi, materiali, dettagli, sensibilità estetiche e cultura dell’accoglienza che da sempre ispirano la visione dell’azienda e il suo modo di immaginare gli spazi contemporanei. Il primo capitolo del progetto ha preso vita il 20 maggio con l’inaugurazione del nuovo showroom Scrigno Group a Cervia, uno spazio dedicato a professionisti, progettisti e partner, concepito come luogo di incontro, relazione e cultura del progetto. Per accompagnare questo momento, Sbam ha sviluppato un concept creativo che racconta il legame tra le porte Scrigno e il territorio in cui nascono con parallelismo ispirato a uno degli elementi più rappresentativi del territorio nel quale la showroom è inserita: il Sale Dolce di Cervia, che mai sovrasta, sempre esalta. Prezioso e versatile, aggiunge quel pizzico di personalità che rivela ogni sapore, esattamente come Scrigno progetta le proprie soluzioni d’arredo, che esaltano ogni spazio aggiungendo eleganza, carattere e personalità. E la porta diviene il dettaglio che porta ogni progetto abitativo a un livello superiore.

Attorno a questo racconto sono stati coinvolti Alberto Nespoli, Diego Thomas e Gaia Venuti, professionisti e creator del mondo dell’architettura e del design chiamati a vivere e interpretare il progetto attraverso il proprio sguardo. L’inaugurazione dello showroom rappresenta però soltanto il primo tassello di un percorso più ampio: il progetto proseguirà infatti con un’attivazione influence che porterà altri key opinion leader in un viaggio attraverso la Romagna, alla scoperta di luoghi, materiali, tradizioni progettuali e dettagli del paesaggio che hanno contribuito a definire l’identità di Scrigno e il suo modo di concepire gli spazi. “È un racconto che mette al centro il design come espressione di un territorio: una terra che da sempre combina cura per i dettagli, qualità manifatturiera e una naturale predisposizione all’accoglienza” commenta Laura Favretti, Chief Marketing Officer di Scrigno. “Valori che risuonano forti nella cultura aziendale di Scrigno e nel modo in cui l’azienda e i tanti talenti coinvolti ogni giorno immaginano e progettano gli spazi, in una continua evoluzione”. “L’influence marketing viene spesso interpretato come una semplice attività di amplificazione», commenta Samanta Giuliani, Managing Partner di Sbam. “Noi lo vediamo prima di tutto come uno strumento di racconto. Con Scrigno non volevamo limitarci a mostrare uno showroom o una collezione di prodotti, ma costruire un percorso capace di raccontare le origini di un modo di progettare. Perché dietro ogni brand esistono luoghi, materiali, persone e sensibilità che ne definiscono il carattere. Ed è proprio questa la sfida che con Scrigno abbiamo accolto: mostrare quanto carattere abbia e quanta differenza faccia nell’abitare un elemento d’arredo che tanto spesso viene dato per scontato: la porta”. Con questo progetto, Scrigno e Sbam confermano una visione dell’influence marketing sempre più orientata alla costruzione di percorsi narrativi di lungo periodo, che creano una reale relazione con gli opinion leader coinvolti.