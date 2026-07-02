Arabia Saudita, italiana bloccata dal marito saudita nel Paese con la figlia due anni

Angela Rovera e la figlia Sara di 2 anni sono bloccate in Arabia Saudita. L’impossibilità di rientrare in Italia con la bambina è dovuta all’opposizione del marito, cittadino saudita. Sono originarie di Busca, in provincia di Cuneo. La Farnesina, in stretto coordinamento con l’ambasciata a Riad e il consolato generale a Gedda, sta seguendo il caso della connazionale. Fonti informate riferiscono che la donna ha segnalato la vicenda al consolato generale a Gedda a inizio aprile. Secondo quanto si apprende ambasciata e consolato generale hanno a più riprese rappresentato alle autorità saudite la necessità di tutelare la connazionale e la figlia minore, con cui restano in stretto contatto. Il 16 giugno scorso il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha trasmesso una lettera all’omologo saudita, auspicando una positiva e rapida soluzione, nel superiore interesse della bambina.