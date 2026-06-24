Guardia di Finanza, Meloni con Giorgetti e Tajani a Foggia per l’anniversario: medaglia d’oro alla bandiera del Corpo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina si è recata a Foggia alle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza, nel Parco Campi Diomedei. Accanto a lei il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nel corso della cerimonia, la premier ha decorato la bandiera di guerra del Corpo con la medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei cento anni dall’istituzione della banda musicale della Guardia di finanza. Presenti, tra gli altri, il Comandante generale della Gdf, Andrea De Gennaro, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra.

Giorgetti: “Sicurezza economica è questione di sicurezza nazionale”

“La Guardia di Finanza presidia da oltre due secoli e mezzo la vita economica. Sentinelle di legalità, il Corpo è guardiano insostituibile di una vitale forma di legalità, quella economica, è cruciale per difendere la democrazia, indispensabile per garantire il progresso e il benessere di un Paese. La missione è connotata da un altissimo valore sociale protesa alla difesa delle libertà economiche dello Stato, presupposto fondamentale per promuovere una società giusta, equa e solidale, per una società sicura”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla cerimonia per il 252esimo anniversario della Guardia di Finanza a Foggia. “Oggi – ha sottolineato il ministro – esiste una dimensione della sicurezza meno evidente, ma altrettanto essenziale legata all’economia e alla finanza. Non può esserci vera libertà, non si può garantire sicurezza e stabilità sociale senza la certezza di un sistema economico sano e protetto. È fondamentale comprenderlo, lo ribadisco ogni volta che ne ho l’occasione. La sicurezza economico-finanziaria è questione di sicurezza nazionale”.

Mattarella: “Repubblica grata a Fiamme gialle per dedizione e professionalità”

“Nella ricorrenza del 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza mi è grato rivolgere il saluto della Repubblica alle donne e agli uomini del Corpo, agenti efficaci nell’attuazione degli indirizzi della Costituzione. Rendo omaggio alla bandiera di guerra insignita della medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte per l’alto valore riconosciuto alla banda musicale del Corpo, nel corso di un secolo di intensa e appassionata attività. Rivolgo un commosso pensiero a tutti i finanzieri che hanno pagato con il sacrificio della vita l’adempimento del proprio dovere. Alle loro famiglie rinnovo la profonda vicinanza e la riconoscenza del Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio letto a Foggia in occasione delle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza. “Quest’anno – sottolinea – ricorre l’ottantesimo anniversario della sovrana decisione con cui il popolo italiano ha dato vita alla Repubblica e si celebrano importanti ricorrenze nell’ambito del Corpo. La Repubblica è grata alle Fiamme gialle per la dedizione e la professionalità dimostrata in patria e nelle missioni internazionali. In questo giorno di festa a tutti gli appartenenti alle Fiamme gialle in servizio e in congedo e alle loro famiglie mi è grato inviare i più fervidi auguri di ogni bene personale e professionale”.