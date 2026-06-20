Home > Economia > Italia, cresce il credito bancario: +3% prestiti a famiglie e imprese

A maggio 2026 il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese in Italia registra una crescita del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Lo rileva il Rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi), che conferma il consolidamento della fase espansiva del credito iniziata a marzo 2025.

Prestiti in aumento: famiglie e imprese in crescita costante

L’andamento positivo riguarda sia le famiglie sia le imprese. I prestiti alle famiglie crescono del 2,6% su base annua, mentre quelli alle imprese aumentano del 3,1%.

Per le famiglie si tratta del diciassettesimo mese consecutivo di crescita, mentre per le imprese si registra l’undicesimo mese di aumento continuo. Il dato complessivo del +3% segna un’accelerazione rispetto ad aprile (+2,9%) e conferma il trend di rafforzamento del credito.

Secondo il vicedirettore generale vicario dell’Abi, Gianfranco Torriero, “la crescita del 3,1% non si registrava da prima della guerra tra Russia e Ucraina”, sottolineando il ritorno ai livelli di espansione del credito precedenti al 2022.

Tassi sui prestiti: mutui al 3,49%, imprese in calo

Sul fronte dei tassi di interesse, il rapporto evidenzia una situazione sostanzialmente stabile con alcune variazioni differenziate.

Il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni si attesta al 3,49%, in lieve aumento rispetto al mese precedente (3,47%), ma ancora in netto calo rispetto al 4,42% registrato a dicembre 2023.

Per le imprese, invece, il tasso medio sui nuovi finanziamenti scende al 3,51%, rispetto al 3,56% del mese precedente, confermando un trend di riduzione rispetto ai livelli del 2023 (5,45%).

Tassi stabili e prospettive: “condizioni più favorevoli”

Il tasso medio sui prestiti in essere resta invariato al 4,04%, vicino ai massimi registrati nell’ultimo anno.

Secondo l’Abi, il mercato del credito mostra una lieve volatilità, legata a un contesto complessivamente più favorevole. Torriero ha sottolineato come, in presenza di condizioni di stabilità economica e geopolitica, sia possibile attendersi ulteriori miglioramenti nelle condizioni di accesso al credito nei prossimi mesi.