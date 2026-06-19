Btp Italia Sì, collocamento si chiude con una raccolta di 8,8 miliardi

L’ultima giornata di collocamento del nuovo Btp Italia Sì si chiude con una raccolta di oltre 744 milioni di euro, a fronte di 24.987 contratti. Il totale del collocamento si attesta così a 8,83 miliardi di euro.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che il tasso annuo minimo garantito della prima emissione è stato fissato all’1,60%. La durata è di cinque anni.

Ordini per 444 milioni in avvio ultimo giorno collocamento

La giornata era subito partita bene questa mattina per il collocamento dei nuovi Btp, con ordini per circa 444 milioni di euro – nelle prime ore dell’ultimo giorno di collocamento. Il numero di contratti era pari a 16.568 unità. I primi quattro giorni di emissione si erano chiusi con un totale cumulato di circa 8,09 miliardi di euro. Si poteva accedere al collocamento del titolo di Stato fino a oggi alle ore 13.