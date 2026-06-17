Bff vola in Borsa su rumors ipotesi interesse Bom con Amco

A Piazza Affari il titolo Bff Bank balza di +9,95% in scia alle indiscrezioni di MF-Milano Finanza, secondo cui Banco Bpm starebbe studiando una proposta per l’istituto milanese Bff Banking Group in tandem con Amco.

Il titolo Bpm è in evidenza fra i rialzi in progresso dell’1,76%. La banca guidata dal ceo Giuseppe Castagna non ha commentato le indiscrezioni di stampa.

Piazza Meda è inoltre anche protagonista della partita di risiko bancario su Mps con la sua proposta di fusione alla pari con Mps. In campo su Rocca Salimbeni c’è anche l’Opas di Intesa-Unipol-Bper.