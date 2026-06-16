Commerzbank, il sindacato Ver.di applaude Berlino: “Giusto respingere l’offerta di UniCredit”

La decisione delle autorità tedesche di respingere l’operazione proposta da UniCredit per Commerzbank viene accolta con favore dal sindacato Ver.di. A esprimere soddisfazione, direttamente a LaPresse, è Frederik Werning, segretario sindacale dell’organizzazione e membro del consiglio di sorveglianza dell’istituto tedesco.

Werning: “Un segnale importante per il futuro della banca”

Secondo Werning, la posizione assunta dall’Agenzia finanziaria federale rappresenta un passaggio significativo per garantire il futuro di una Commerzbank indipendente. “La decisione è comprensibile e costituisce un segnale importante”, ha dichiarato il rappresentante sindacale, sottolineando come la banca abbia dimostrato negli ultimi anni di poter crescere e competere autonomamente grazie al forte legame con il sistema delle piccole e medie imprese tedesche e a una strategia definita per il futuro. Werning ha evidenziato anche il contributo della forza lavoro ai risultati raggiunti dall’istituto, sostenendo che il percorso intrapreso da Commerzbank sia sostenuto dall’impegno dei dipendenti, favorevoli al mantenimento dell’autonomia della banca.

Le critiche all’offerta di UniCredit

Il sindacato ribadisce inoltre le proprie perplessità nei confronti della proposta avanzata dal gruppo italiano. Secondo Ver.di, l’operazione non offrirebbe benefici concreti agli azionisti né vantaggi per gli altri soggetti coinvolti, dai lavoratori ai clienti fino all’economia tedesca nel suo complesso. “Al contrario, comporta rischi considerevoli. Per questo la nostra posizione resta chiaramente a favore dell’indipendenza di Commerzbank”, ha concluso Werning.