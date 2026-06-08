Trasporti, Rfi: "15 miliardi sulla Lombardia, dieci già spesi"

Quindici miliardi di euro investiti da Rete Ferroviaria Italiana sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026, di cui dieci già spesi. È il quadro presentato oggi a Milano dall’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, e dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi. “Abbiamo raggiunto i 10 miliardi di spesi sui 15 disponibili e cominciamo a rilasciare infrastrutture”, ha spiegato Aldo Isi a margine della conferenza stampa. Tra le opere già attivate, la linea della Valtellina per i Giochi olimpici e i test sulla Brescia-Verona, l’asse ad alta velocità che insieme alla Verona-Vicenza punta a ridurre i tempi di percorrenza sulla Milano-Venezia. “Oggi la tratta viaggia su 2 ore 20, 2 ore 15 – ha proseguito Isi – Con un miglioramento di circa 9-10 minuti ci avviciniamo al target delle due ore, che sarà il collegamento Milano-Venezia una volta completate tutte le opere”. Sul fronte dei disagi per i pendolari, Terzi ha riconosciuto che i cantieri in corso impongono interruzioni, ma ha indicato benefici già visibili. “Guadagnare 1, 2, 4 o 5 punti percentuali sulla puntualità entro i 5 minuti – ha aggiunto Terzi – è elemento che cambia spesso e volentieri il modo di vivere il servizio ferroviario”. Sulla tabella di marcia, l’assessore ha precisato che Rfi deve ancora completare la quota residua degli investimenti e realizzare i 5 miliardi rimanenti sui 15 già finanziati, con interventi che interessano le principali direttrici lombarde”, ha concluso Terzi.