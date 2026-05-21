Italpreziosi ottiene la certificazione LBMA Silver Good Delivery

Italpreziosi S.p.A. annuncia di essere stata ufficialmente inserita nella LBMA Silver Good Delivery List, uno dei più importanti standard internazionali per il mercato dei metalli preziosi.

Con effetto dal 20 maggio 2026, Italpreziosi entra ufficialmente a far parte della LBMA Silver Good Delivery List, affiancando la certificazione già ottenuta per l’oro nel 2018 (Gold Good Delivery List).

L’ottenimento della certificazione Silver Good Delivery rappresenta un importante traguardo strategico per Italpreziosi e rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale dell’azienda nel settore dei metalli preziosi.

La certificazione LBMA Silver Good Delivery riconosce gli elevati standard qualitativi e produttivi di Italpreziosi e conferma l’allineamento dell’azienda ai principali standard internazionali del mercato bullion.

Ciabatti (Ceo): “Un riconoscimento di grande valore per il lavoro svolto”

“L’ingresso nella LBMA Silver Good Delivery List rappresenta un riconoscimento di grande valore per Italpreziosi e per il lavoro svolto negli anni dal nostro team. Questo traguardo conferma la qualità dei nostri processi, la solidità industriale dell’azienda e il nostro costante impegno verso standard internazionali sempre più elevati in termini di responsabilità, trasparenza e sostenibilità, sostenuto da continui investimenti in innovazione, ricerca e alta tecnologia”, ha dichiarato Ivana Ciabatti, Ceo e fondatrice di Italpreziosi S.p.A.

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore dei metalli preziosi, Italpreziosi rappresenta oggi una delle realtà industriali italiane di riferimento nei mercati internazionali nella raffinazione, nel recupero, nel trading di metalli preziosi e nella produzione e commercio di oro da investimento, operando attraverso elevati standard qualitativi, sistemi avanzati di tracciabilità e una forte attenzione alla compliance e al responsible sourcing.

Nel 2024, Italpreziosi ha inoltre ottenuto la certificazione B Corp ™, entrando nella comunità internazionale delle aziende che rispettano elevati standard di performance sociale e ambientale, accountability e trasparenza. Tra le numerose certificazioni si aggiungono importanti riconoscimenti in ambito ESG, tra cui la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 e la certificazione ISO 14064-1 relativa alla misurazione e gestione dell’impronta di carbonio (Carbon Footprint). Sin dalla fondazione Italpreziosi è stata guidata dal principio di “fare profitto”, ma con etica morale, dignità e responsabilità. “Crediamo fermamente che un percorso integrato tra economia,ambiente e comunità possa diventare il fondamento di una nuova cultura, in cui la nostra azienda si distingua per responsabilità, sostenibilità, innovazione e trasparenza.”