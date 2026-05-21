Condono edilizio, il PD attacca: “Emendamenti di Forza Italia e Lega riaprono quello tombale”

“Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto sull’edilizia per riaprire i termini del condono del 2003. Un condono tombale che ha prodotto danni enormi al territorio nazionale, legalizzando abusi e contribuendo alla proliferazione di eco-mostri grandi e piccoli in tutta Italia. Mentre la Lega ha presentato allo stesso provvedimento un emendamento che permette di regolarizzare sotto il profilo urbanistico le lottizzazioni abusive realizzate prima del 1985, sanando intere aree nate in modo illegittimo“. Lo dichiarano i deputati democratici della Commissione Ambiente della Camera. “È una scelta gravissima e irresponsabile. Ancora una volta la destra sceglie la strada delle sanatorie, premiando chi ha violato le regole e penalizzando cittadini e imprese che le regole le hanno rispettate”, aggiungono. “Ormai è evidente che la maggioranza sia già in piena campagna elettorale. Salvini dice oggi apertamente che probabilmente non si arriverà al 2027 e allora partono emendamenti, norme e interventi costruiti per acquisire facile e immediato consenso, sulle spalle dei cittadini onesti”, concludono i deputati Pd della Commissione Ambiente della Camera.

“L’emendamento presentato dai deputati forzisti, alla proposta del governo sul codice dell’edilizia e delle costruzioni, attualmente all’esame della Camera” – specifica una nota dei dem – riapre “il condono 2003 anche ad immobili realizzati in aree vincolate e non conformi agli strumenti urbanistici, consentendo nuove domande o il riesame di pratiche già respinte e di fatto ampliando in modo significativo la possibilità di regolarizzare abusi edilizi ancora pendenti. L’emendamento della Lega introduce, invece, la possibilità di regolarizzare sotto il profilo urbanistico le lottizzazioni abusive realizzate prima del 1985, consentendo ai comuni di modificare i piani territoriali e gli strumenti urbanistici per recuperare e integrare nella pianificazione ordinaria aree nate in modo illegittimo. In pratica, insediamenti abusivi consolidati nel tempo potrebbero essere riconosciuti ex post attraverso una variante urbanistica, superando così una disciplina che oggi considera la lottizzazione abusiva uno degli illeciti edilizi più gravi, normalmente punito con sanzioni penali e con l’acquisizione dei terreni al patrimonio comunale”.

Bonelli (Avs): “Destra svende l’Italia all’abusivismo”

“Lega e Forza Italia, in calo di consensi, svendono il territorio all’abusivismo edilizio riproponendo il condono edilizio del 2003, prendendo così a schiaffi i cittadini onesti. È inaccettabile che l’Italia debba essere il regno delle illegalità legalizzate per legge da partiti che non hanno alcun rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici. Gli emendamenti di Lega e Forza Italia sono una vergogna e, lo ripeto, un affronto all’Italia onesta“. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.