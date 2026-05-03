Petrolio, i 7 Paesi Opec+ aumentano la produzione di 188mila barili al giorno

“I sette paesi dell’ Opec+ hanno deciso di attuare un aumento della produzione di 188 mila barili al giorno. I sette stati, che avevano precedentemente annunciato ulteriori aggiustamenti volontari ad aprile e novembre 2023, sono Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman e si sono riuniti in modalità virtuale oggi per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato globale”. E’ quanto comunica l’Opec in una nota. La decisione arriva dopo il ritiro dal cartello degli Emirati Arabi Uniti. “Nel loro impegno collettivo a sostegno della stabilità del mercato petrolifero, i sette paesi partecipanti hanno deciso di aumentare la produzione di 188 mila barili al giorno, attingendo agli ulteriori aggiustamenti volontari annunciati ad aprile 2023. Tale aggiustamento sarà attuato a giugno 2026.- informa la nota – Gli ulteriori aggiustamenti volontari annunciati ad aprile 2023 potranno essere effettuati in parte o per intero, in base all’evoluzione delle condizioni di mercato e in modo graduale. “I sette paesi – spiega la nota – continueranno a monitorare e valutare attentamente le condizioni di mercato e, nel loro costante impegno a sostegno della stabilità del mercato, hanno ribadito l’importanza di adottare un approccio prudente e di mantenere la piena flessibilità per aumentare, sospendere o invertire la graduale eliminazione degli adeguamenti volontari della produzione, compresa l’inversione degli adeguamenti volontari precedentemente implementati e annunciati nel novembre 2023”.

Il 7 giugno la riunione per il via libera

I sette paesi Opec+ hanno inoltre osservato che “questa misura offrirà ai paesi partecipanti l’opportunità di accelerare i processi di compensazione. I sette paesi hanno ribadito il loro impegno collettivo a raggiungere la piena conformità con la Dichiarazione di Cooperazione, compresi gli ulteriori adeguamenti volontari della produzione che saranno monitorati dal Comitato Ministeriale Congiunto di Monitoraggio (JMMC). Hanno inoltre confermato la loro intenzione di compensare integralmente qualsiasi volume sovraprodotto a partire da gennaio 2024”, prosegue la nota. “I sette paesi OPEC+ – conclude la nota – terranno riunioni mensili per esaminare le condizioni di mercato, la conformità e i processi di compensazione. La riunione dei sette paesi si terrà il 7 giugno 2026”