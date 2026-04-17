Carburanti, Ue: “Non c’è carenza ma siamo pronti a intervenire”

L’Unione europea interviene sulla possibile crisi legata a carenze di carburanti per aerei per la chiusura dello Stretto di Hormuz legata alla guerra in Iran, negando l’emergenza ma dicendosi in caso pronta a intervenire. “Il Gruppo di coordinamento petrolifero si è riunito ieri e ha concluso che al momento non vi sono carenze di carburante nell’Unione europea, tuttavia ci stiamo preparando a possibili carenze di approvvigionamento di carburante per aerei, che rimangono motivo di preoccupazione. La preoccupazione è che le nostre raffinerie coprono circa il 70% del consumo dell’Ue, e il resto dipende ovviamente dalle importazioni. E se la situazione nello Stretto di Hormuz dovesse persistere, l’Unione europea si preparerà ad avviare possibili azioni coordinate per quanto riguarda i carburanti aerei”, ha detto la portavoce della Commissione europea, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sulle affermazioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, secondo cui all’Europa restano sei settimane di carburante per aerei.

La portvoce Itkonen: “Fornitura, produzione e stoccaggio sono continui”

“Sulle varie valutazioni, compresa quella dell’Agenzia internazionale per l’energia, questa si riferiva all’Europa, che non è esattamente la stessa cosa dell’Unione europea. Ovviamente siamo pienamente consapevoli, riceviamo anche informazioni in tempo reale dalla nostra industria sulla situazione. Ma nonostante queste valutazioni su quanto tempo durerà, non significa che rimarremo completamente senza carburante per aerei. Il carburante per aerei fa parte di un mercato globale a fornitura continua ed è supportato da una continua produzione e stoccaggio”, rassicura Itkonen. “Quindi, anche in Europa, rimane una notevole capacità di approvvigionamento di carburante per aerei. Siamo ovviamente consapevoli, così come tutti gli altri, che i mercati del carburante per aerei sono in tensione e vengono monitorati attentamente. L’Unione Europea mantiene scorte di emergenza in conformità con la legislazione europea, che possono essere rilasciate se necessario. Finora, tuttavia, il mercato sta gestendo questa situazione di tensione senza che si verifichino carenze”, precisa.

Trasportounito, da lunedì 5 giorni di fermo in Italia per i camion

Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni dell’autotrasporto a partire dalle ore 24 di domenica e fino al 24 aprile. “L’aumento nel costo dei Carburanti – afferma in una nota Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito – ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti; e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni e del ministero competente; paradossalmente l’unica istituzione che ha prestato attenzione all’autotrasporto è la commissione sciopero dei servizi pubblici essenziali che ha in modo reiterato provato a frapporre ostacoli a un fermo che è lo specchio di una imprenditoria ormai soffocata dai debiti e avviata inesorabilmente sulla strada del fallimento”.