Iran, Confagricoltura: "Chiesto piano Ue per sostenere agricoltura a Von Der Leyen"

“Proprio ieri abbiamo mandato una lettera, come associazione europea, alla presidente Von Der Leyen. Di fronte ai grandi problemi che attanagliano la vita degli agricoltori, serve un piano dettagliato di interventi immediati per l’agricoltura europea”. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, intervistato a margine dell’inaugurazione del ‘Dimostratore Arca’ presso il polo Agritech dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Lo diceva la FAO qualche giorno fa, si sta andando incontro ad un agri-shock. Se vogliamo evitarlo dobbiamo intervenire subito a cominciare da un piano sui fertilizzanti, un piano finanziario che accompagni la crisi di liquidità delle imprese, un piano di semplificazione amministrativa e un intervento sui mercati. Abbiamo chiesto che i tempi fossero ad oggi, non più procrastinabili. Già a gennaio avevamo dato una serie di indicazioni alla Commissione, lo abbiamo ricordato a febbraio e a marzo, ci viene detto che si continua a studiare. Non vorrei che continuando a studiare nel frattempo l’economia si fermi e qualcuno lo lasceremo poi indietro”, ha concluso Giansanti.