Dombrovskis: “Rischio stagflazione, ma no a stop Patto stabilità”

“L’economia europea rimane a rischio di uno shock stagflazionistico, come avete appena menzionato, ovvero una situazione in cui una crescita più lenta coincide con un’inflazione più elevata. Un’analisi condotta dalla Commissione ha rilevato che la crescita dell’Ue quest’anno potrebbe essere inferiore di circa 0,2-0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni autunnali”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis in audizione al Parlamento europeo.

“Le previsioni economiche, in uno scenario di interruzione di breve durata, e l’inflazione, in questo caso, potrebbero essere fino a un punto percentuale più alte. Se le interruzioni dell’offerta si rivelassero più consistenti e di maggiore durata, le conseguenze negative per la crescita sarebbero ancora più gravi. Quindi la crescita potrebbe essere inferiore di 0,4-0,6 punti percentuali e l’inflazione fino a 1,1-1,5% più alta sia nel 2026 che nel 2027″, precisa.

“Gli attacchi allo Stretto di Hormuz e il targeting delle infrastrutture energetiche hanno provocato un forte aumento dei prezzi dell’energia. Le ripercussioni di queste interruzioni si stanno propagando in tutta l’economia globale. Naturalmente, l’impatto completo dipenderà dalla durata, dalla portata e dall’intensità del conflitto. Per ora, il cessate il fuoco di due settimane recentemente annunciato porta una necessaria dilatazione. Ciò si riflette anche nei mercati energetici, con il petrolio Brent che ora viene scambiato sotto i 100 dollari al barile, ma le prospettive a lungo termine rimangono ancora offuscate da una profonda incertezza”, spiega il commissario.

“Le regole del nuovo Patto di Stabilità funzionano bene”

“Stiamo quindi ora dando molta importanza e passando brevemente all’attuazione del nostro quadro di governance economica. A dicembre dello scorso anno vi ho presentato gli elementi principali del pacchetto autunnale del Semestre europeo, compresi i pareri della Commissione sui progetti di bilancio per il 2026 degli Stati membri dell’eurozona. Nel complesso, constatiamo che le nostre regole fiscali funzionano bene. Stanno mantenendo la promessa di contribuire a trovare il giusto equilibrio tra l’accoglimento di maggiori spese per le nuove e urgenti priorità e la preservazione della sostenibilità del debito”, ha detto Dombrovskis.

“Guardando al futuro, forniremo una valutazione aggiornata degli sviluppi di bilancio di tutti gli Stati membri nell’ambito del pacchetto primaverile del Semestre europeo 2026, che sarà disponibile all’inizio di giugno”, ha aggiunto.

“Non siamo ancora in grave crisi per stop Patto Stabilità”

Bruxelles, 9 apr. (LaPresse) – “La sospensione del Patto di stabilità e crescita è legata alla questione della clausola di salvaguardia generale. Ad esempio, una condizione per attivare la clausola di salvaguardia generale è una grave recessione economica nell’area dell’euro o nell’Unione europea nel suo complesso. Attualmente non ci troviamo in questo scenario”, ha poi detto Dombrovskis rispondendo a una domanda dell’eurodeputato del M5s Pasquale Tridico.

“Inoltre, il potenziale impatto economico delineato all’inizio indica un rallentamento della crescita economica, ma non una grave recessione. Ovviamente, continuiamo a monitorare la situazione e ora dobbiamo rispondere in modo appropriato, in base alla situazione reale”, precisa.

“Valutiamo approccio Ue su tassa extraprofitti”

“Riguardo alla questione della tassa sugli extraprofitti, diversi Stati membri si sono rivolti alla Commissione, in un certo senso, chiedendo questo tipo di misura, e noi stessi l’avevamo proposta come una sorta di tassa sugli extraprofitti durante la precedente crisi energetica. In senso stretto, nulla impedisce agli Stati membri di applicare questa tassa sugli extraprofitti, perché la tassazione diretta rientra ampiamente nelle competenze degli Stati membri. Stiamo valutando, con una raccomandazione, un approccio più coordinato a livello europeo. La questione è attualmente in fase di valutazione, ma è stata una risposta durante la precedente crisi e rimane una possibilità anche ora””. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo, rispondendo a una domanda dell’eurodeputato del M5s Pasquale Tridico”, ha concluso Dombrovskis.