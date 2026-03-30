Bff bank, arrivano due commissari per affiancare il cda

A Bff Bank arrivano due commissari. Nominati dalla Banca d’Italia, affiancheranno il consiglio d’amministrazione.

Il provvedimento di Bankitalia è arrivato nello scorso fine settimana, nell’ambito degli accertamenti ispettivi di vigilanza.

A Piazza Affari il titolo sprofonda a meno 53,33% a 1,4 euro ad azione.

A esser nominati sono stati Raffaele Lener e Francesco Fioretto “in qualità di commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione, al fine di coadiuvarlo nel rapido processo di risanamento del quadro operativo-contabile e nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla banca”.

Bff bank precisa che “il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale continuano quindi a mantenere i pieni poteri e le proprie facoltà decisionali invariate. I rilievi e le connesse azioni rimediali già avviate si estendono al sistema dei controlli interni e dei presidi organizzativi, con particolare riferimento ai sistemi contabili e di gestione del credito. Le evidenze finora emerse si inseriscono in un quadro di irregolarità e criticità la cui portata complessiva è in corso di definizione”.