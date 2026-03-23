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lunedì 23 marzo 2026

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Borse, forte rimbalzo dopo le parole di Trump sull’Iran – La diretta

Borse, forte rimbalzo dopo le parole di Trump sull’Iran – La diretta
Borsa di Francoforte Photo by: Andreas Arnold/picture-alliance/dpa/AP Images
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Crollano anche i prezzi del petrolio

Forte rimbalzo delle Borse europee dopo le parole di Donald Trump sullo stop agli attacchi ai siti energetici nei prossimi cinque giorni e la descrizione dei colloqui “molto positivi e produttivi” tra gli Stati Uniti e Teheran. In avvio i listini avevano aperto in ampio ribasso con Francoforte che segnava un -2%. Già poco dopo le 12 Francoforte conquistava il 4,26%, Parigi il 2,7%, Madrid l’1,65%. Amsterdam cresceva dell’1,55%, Londra dello 0,5%, Zurigo dello 0,26%.

Simile l’andamento del petrolio: in netto calo i prezzi dopo le partole del presidente americano

Borse, l'andamento odierno
Tutte le notizie sull’andamento delle Borse e del prezzo del petrolio
Inizio diretta: 23/03/26 12:20
Fine diretta: 23/03/26 23:59
Gas: -7% quotazioni futures Ttf a 55 euro/MWh con ipotesi accordo Usa-Iran

In calo le quotazioni dei futures per aprile del gas all’hub europeo Ttf di Amsterdam, in scia alle parole di Donald Trump sui “colloqui positivi e costruttivi” con Teheran e alla possibilità di un accordo in tempi brevi tra Stati Uniti e Iran. I contratti cedono attualmente il 7%, a 55 euro al megawattora.

Wall Street accelera su ipotesi accordo Usa-Iran, Dow Jones +1,9%

Continua a guadagnare la Borsa statunitense in seguito alle voci su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. A Wall Street, l’indice Dow Jones conquista attualmente l’1,96%, il Nasdaq segna +1,88% e l’S&P 500 segna +1,74%.

Petrolio: crollo prezzi su voci accordo Usa-Iran, -8,8% Brent a 97 dollari/barile

In netto calo – in scia alle voci di un possibile accordo nei prossimi giorni tra Stati Uniti e Iran – i futures petroliferi sul Brent per giugno, che cedono attualmente l’8,84% a 97,02 dollari al barile. I futures per maggio sul West Texas Intermediate sono anch’essi in forte calo, cedendo attualmente il 9,29% a 89,16 dollari al barile. 

Borsa europee in positivo dopo parole Trump, Francoforte +4,26% Parigi +2,7%

Forte rimbalzo delle Borse europee dopo le parole di Donald Trump sullo stop agli attacchi ai siti energetici nei prossimi cinque giorni e la descrizione dei colloqui “molto positivi e produttivi” tra gli Stati Uniti e Teheran. Francoforte conquista il 4,26%, Parigi il 2,7%, Madrid l’1,65%. Amsterdam conquista l’1,55%, Londra lo 0,5%, Zurigo lo 0,26%

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