Borse, forte rimbalzo dopo le parole di Trump sull’Iran – La diretta

Forte rimbalzo delle Borse europee dopo le parole di Donald Trump sullo stop agli attacchi ai siti energetici nei prossimi cinque giorni e la descrizione dei colloqui “molto positivi e produttivi” tra gli Stati Uniti e Teheran. In avvio i listini avevano aperto in ampio ribasso con Francoforte che segnava un -2%. Già poco dopo le 12 Francoforte conquistava il 4,26%, Parigi il 2,7%, Madrid l’1,65%. Amsterdam cresceva dell’1,55%, Londra dello 0,5%, Zurigo dello 0,26%.
Simile l’andamento del petrolio: in netto calo i prezzi dopo le partole del presidente americano
In calo le quotazioni dei futures per aprile del gas all’hub europeo Ttf di Amsterdam, in scia alle parole di Donald Trump sui “colloqui positivi e costruttivi” con Teheran e alla possibilità di un accordo in tempi brevi tra Stati Uniti e Iran. I contratti cedono attualmente il 7%, a 55 euro al megawattora.
Continua a guadagnare la Borsa statunitense in seguito alle voci su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. A Wall Street, l’indice Dow Jones conquista attualmente l’1,96%, il Nasdaq segna +1,88% e l’S&P 500 segna +1,74%.
In netto calo – in scia alle voci di un possibile accordo nei prossimi giorni tra Stati Uniti e Iran – i futures petroliferi sul Brent per giugno, che cedono attualmente l’8,84% a 97,02 dollari al barile. I futures per maggio sul West Texas Intermediate sono anch’essi in forte calo, cedendo attualmente il 9,29% a 89,16 dollari al barile.
Forte rimbalzo delle Borse europee dopo le parole di Donald Trump sullo stop agli attacchi ai siti energetici nei prossimi cinque giorni e la descrizione dei colloqui “molto positivi e produttivi” tra gli Stati Uniti e Teheran. Francoforte conquista il 4,26%, Parigi il 2,7%, Madrid l’1,65%. Amsterdam conquista l’1,55%, Londra lo 0,5%, Zurigo lo 0,26%