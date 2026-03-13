Intesa Sanpaolo avvia Slam, programma internazionale per assumere neolaureati

Intesa Sanpaolo avvia Slam – International Graduate Program, il percorso che offre a trenta neolaureate e neolaureati di eccellenza l’opportunità di entrare in un Gruppo innovativo, dinamico e internazionale. Al termine di una selezione in più fasi, i giovani selezionati saranno assunti a tempo indeterminato e coinvolti in un programma accelerato di formazione e job rotation di due anni, con esperienze di respiro internazionale. Al completamento del percorso, entreranno a far parte di una delle tre aree strategiche del Gruppo, Tech & Data, Financial Governance e Marketing & Communication.

Uno degli obiettivi di Slam è attrarre giovani italiani e stranieri dall’estero, con particolare attenzione a candidati dotati di esperienza internazionale. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di internazionalizzazione del Gruppo e prevede il rafforzamento delle collaborazioni con università straniere internazionali e il coinvolgimento della rete di International Banks per individuare e attrarre professionisti altamente qualificati. Tra i requisiti richiesti la laurea magistrale o triennale con master di primo livello in qualunque disciplina, conseguita a partire da gennaio 2024, una conoscenza fluente della lingua inglese e la voglia di mettersi in gioco anche attraverso esperienze internazionali per vivere un’esperienza professionale dinamica e di respiro globale.

È possibile candidarsi fino al 17 marzo 2026 nella sezione Careers sul sito di Intesa Sanpaolo: https://group.intesasanpaolo.com/it/careers/international-graduate-program/percorso-slam

La selezione si articola in più fasi, tutte in lingua inglese, e prevede assessment digitali, test di lingua e un Contest Day in presenza il 18 maggio nel grattacielo Gioia 22 a Milano, dove attraverso business game e lavori di squadra i candidati potranno dimostrare la loro capacità di problem solving, lavoro in squadra, capacità di interagire, tutte soft skills fondamentali nel lavoro in banca.Il progetto è alla terza edizione e rientra nel più ampio piano di assunzioni per attrarre e valorizzare giovani, in ottica di ricambio generazionale e crescita del Gruppo, che prevede circa 6.300 nuove assunzioni in Italia entro il 2030, di cui circa 2.300 nel ruolo di Global Advisor.

“Intesa Sanpaolo – sottolinea la banca in una nota – è riconosciuta come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo e tra le aziende dove si hanno le maggiori possibilità di carriera e crescita professionale.

Il Gruppo ha strutturato nel tempo modalità di organizzazione innovative per garantire un buon equilibrio tra vita personale e professionale di tutte le persone e un ambiente di lavoro stimolante e dinamico, uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare di secondo livello, progetti di inclusione e di sostegno alla genitorialità come recentemente l’estensione del bonus nascita figli a tutti i nuovi nati di 1.200 euro e a parità di retribuzione ulteriori permessi fino a 12 ore settimanali o la settimana di lavoro “cortissima” (4 giorni x 7,5 ore) fino al compimento dei 3 anni di vita dei figli. Intesa Sanpaolo si caratterizza per programmi formativi e di sviluppo professionale all’avanguardia, con il lancio di Academy4Future, il nuovo polo formativo per adeguare le competenze di tutte le persone ai nuovi mestieri della banca del futuro, percorsi di carriera competitivi e la capacità di attrazione dei migliori giovani. Per candidarsi https://group.intesasanpaolo.com/it/careers/international-graduate-program/percorso-slam