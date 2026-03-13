Il Pil dell’Italia sale dello 0,3% nel quarto trimestre 2025

Nel quarto trimestre del 2025 il Pil italiano ha registrato una crescita congiunturale dello 0,3%. Lo scrive l’Istat nella nota sull’andamento dell’economia italiana relativa a gennaio-febbraio 2026.
Nel confronto europeo, l’incremento trainato dalla domanda interna è stato superiore a quello della Francia (+0,2%), analogo a quello della Germania (+0,3%) ma inferiore a quello della Spagna (+0,8%).
A fine gennaio di quest’anno la stima di crescita del Pil del 2025 messa a punto dall’Istituto di statistica era a +0,7%.