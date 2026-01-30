Il Pil cresce dello 0,7% nel 2025. Questa la stima messa a punto dall’Istat che a giugno dell’anno scorso era lievemente più bassa.

Nel 2025 il Pil in Italia – espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020 e corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato – è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 (nel 2025 ci sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024).

La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%.

Nel quarto trimestre del 2025 l‘Istat stima che il Pil in Italia sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. Il quarto trimestre del 2025 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2024.

La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i principali comparti, più marcato nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e nell’industria, aggiungendo che dal lato della domanda vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.