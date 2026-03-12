Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 12 marzo 2026

Ultima ora

Giancarlo Devasini è la persona più ricca d’Italia secondo Forbes

Giancarlo Devasini è la persona più ricca d’Italia secondo Forbes
Shanghai, Cina, 6 gennaio 2025 (FeatureChina via AP Images)
LaPresse
LaPresse

Il cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether ha patrimonio di 89,3 miliardi di dollari

Giancarlo Devasini è la persona più ricca d’Italia secondo Forbes. Il cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether ha un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari, circa il doppio di Giovanni Ferrero (48,8 miliardi) e del fondatore di ION Andrea Pignataro (42,6 miliardi). A livello internazionale l’imprenditore torinese, classe 1964, è al 22° posto della classifica delle persone più ricche. Il suo patrimonio è aumentato di 66,9 miliardi in un solo anno. Nel 2024 era pari a 9,2 miliardi e nel 2025 era di 22,4 miliardi.

Chi è Giancarlo Devasini

Giancarlo Devasini è il cofondatore di Tether, piattaforma di criptovalute lanciata nel 2014 e basata su blockchain. Il colosso delle stablecoin è legato al mondo del calcio, in particolare alla Juventus di cui detiene l’11,5% delle azioni dietro a Exor (65,4%) e Flottante (17,3%).

Elon Musk comanda la classifica di Forbes

La persona più ricca del mondo, invece, è Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX, con un patrimonio di 839 miliardi di dollari. A seguire, sul podio, ci sono Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237 miliardi), entrambi cofondatori di Google.

La Top 10 delle persone più ricche del mondo secondo Forbes

  1. Elon Musk, Tesla e SpaceX, 839 miliardi
  2. Larry Page, Google, 257 miliardi
  3. Sergey Brin, Google, 237 miliardi
  4. Jeff Bezos, Amazon, 224 miliardi
  5. Mark Zuckerberg, Meta, 222 miliardi
  6. Larry Ellison, Oracle, 190 miliardi
  7. Bernard Arnault, LVMH, 171 miliardi
  8. Jensen Huang, Semiconductors, 154 miliardi
  9. Warren Buffet, Berkshire Hathaway, 149 miliardi
  10. Amancio Ortega, Zara, 148 miliardi
© Riproduzione Riservata