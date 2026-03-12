Giancarlo Devasini è la persona più ricca d’Italia secondo Forbes. Il cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether ha un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari, circa il doppio di Giovanni Ferrero (48,8 miliardi) e del fondatore di ION Andrea Pignataro (42,6 miliardi). A livello internazionale l’imprenditore torinese, classe 1964, è al 22° posto della classifica delle persone più ricche. Il suo patrimonio è aumentato di 66,9 miliardi in un solo anno. Nel 2024 era pari a 9,2 miliardi e nel 2025 era di 22,4 miliardi.

Chi è Giancarlo Devasini

Giancarlo Devasini è il cofondatore di Tether, piattaforma di criptovalute lanciata nel 2014 e basata su blockchain. Il colosso delle stablecoin è legato al mondo del calcio, in particolare alla Juventus di cui detiene l’11,5% delle azioni dietro a Exor (65,4%) e Flottante (17,3%).

Elon Musk comanda la classifica di Forbes

La persona più ricca del mondo, invece, è Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX, con un patrimonio di 839 miliardi di dollari. A seguire, sul podio, ci sono Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237 miliardi), entrambi cofondatori di Google.

La Top 10 delle persone più ricche del mondo secondo Forbes