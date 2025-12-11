Forbes, classifica donne più potenti al mondo: Meloni giù dal podio

Forbes ha stilato la classifica delle donne più potenti al mondo, con una variazione che riguarda l’Italia: Giorgia Meloni ha perso una posizione e non è più sul podio. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si conferma in cima alla classifica per il quarto anno di fila. Alle sue spalle, come un anno fa, c’è la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Mentre il nome nuovo sul podio è Sanae Takaichi, primo ministro del Giappone.

Meloni al quarto posto, c’è anche Della Valle (Vodafone)

Takaichi, entrata in carica il 21 ottobre, ha scavalcato anche la presidente del Consiglio italiana, che scende dal terzo al quarto posto. Meloni è una delle due italiane in graduatoria, assieme a Margherita Della Valle, amministratore delegato di Vodafone, che occupa il 49esimo posto.

La top 5 è completata da Claudia Sheinbaum, presidente del Messico. Come sempre, sono numerose le figure politiche: ci sono anche Kristalina Georgieva (17esima), direttrice operativa del Fondo monetario internazionale; Nirmala Sitharaman (24esima), ministro delle Finanze dell’India; Rachel Reeves (39esima), cancelliere dello scacchiere (ministro dell’economia) del Regno Unito; Susie Wiles (66esima), capo dello staff della Casa Bianca; Judith Suminwa Tuluka (78esima), primo ministro della Repubblica democratica del Congo; Netumbo Nandi-Ndaitwah (79esima), presidente della Namibia; Inga Ruginiene (81esima), primo ministro della Lituania; Mette Frederiksen (84esimo), primo ministro della Danimarca; Ngozi Okonjo-Iweala (92esima), direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio; e Mia Mottley (99esima), primo ministro delle Barbados.

Manager e imprenditrici sono le più rappresentate. La prima è Julie Sweet, presidente e ad di Accenture, al sesto posto complessivo. Seguono Mary Barra di General Motors, Jane Fraser di Citigroup, Abigail Johnson di Fidelity Investments e Lisa Su di Amd. Quattro dirigenti in classifica gestiscono le finanze di quattro delle maggiori aziende tecnologiche del mondo: al 12esimo posto c’è Ruth Porat di Nvidia, al 16esimo Amy Hood di Microsoft, al 37esimo Colette Kress di Nvidia, al 41esimo Susan Li di Meta.

L’ascesa dell’IA e l’impatto sulla classifica

“Anche l’ascesa dell’intelligenza artificiale si riflette sulla classifica -fa sapere Forbes Italia-. Al 50esimo posto c’è Sarah Friar, direttrice finanziaria di OpenAI, che avrà un ruolo chiave nel piano di investimenti da 1.400 miliardi di un’azienda che, al momento, ne fattura 13 all’anno. Mentre in 73esima posizione c’è Daniela Amodei, cofondatrice e presidente di Anthropic, diventata miliardaria dopo che l’azienda creata assieme al marito, Dario, ha raggiunto una valutazione di 183 miliardi di dollari”.

“La lista -prosegue Forbes- comprende anche alcune donne dello spettacolo. Su tutte Taylor Swift, 21esima, Oprah Winfrey, 30esima, e Beyoncé, 33esima. Entra in classifica anche Kim Kardashian, 71esima, che poche settimane fa ha raccolto 225 milioni di dollari con la sua Skims, a una valutazione di 5 miliardi, e ha lanciato il progetto NikeSkims assieme alla Nike. Il 100esimo posto è simbolicamente assegnato alle donne di KPop Delon Hunters, musical animato di Netflix”.

La top ten della classifica Forbes

Di seguito le dieci donne più potenti del mondo: