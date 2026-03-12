Ex Ilva, Jindal torna in partita

Per l’ex Ilva torna in partita Jindal. Ed è così che il negoziato per il futuro della grande fabbrica d’acciaio, appeso tra sentenze del Tribunale e adeguamento indutriale in chiave green, entra in una fase potenzialmente decisiva. Come ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso il negoziato è in “una fase svolta“.

Se da un lato il gruppo indiano Jindal Steel ha presentato una manifestazione di interesse per l’intero complesso siderurgico, dall’altro c’è già l’offerta sul tavolo del fondo statunitense Flacks Group.

Il ritorno del gruppo indiano riapre quindi il confronto sulla cessione del polo di Taranto. “È un momento decisivo per il sito siderurgico – ha spiegato Urso parlando degli interventi di messa in sicurezza e della manutenzione degli impianti ma anche del confronto negoziale con i potenziali acquirenti – siamo prossimi a una svolta”.

L’obiettivo indicato dal governo è arrivare entro la fine di aprile a una soluzione che consenta di affidare l’impianto “in mani sicure”.