Btp Valore, la raccolta supera i 16 miliardi

Il Btp Valore chiude il collocamento con una raccolta che supera i 16 miliardi di euro. Nell’ultimo giorno di emissione del nuovo titolo di Stato sono stati ricevuti ordini per 1,128 miliardi di euro, con 42.981 contratti. Il totale definitivo è dunque di 16.222,584 milioni di euro per 522.214 contratti registrati. Questa emissione (lo strumento ne ha avute molte altre) del Btp Valore era stata avviata lo scorso 2 marzo.

Cedole trimestrali e scadenza a 6 anni

Con taglio minimo acquistabile di 1.000 euro, i titoli hanno scadenza marzo 2032, prevedono cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di sei anni con un premio finale extra. Il titolo ha data di godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032.

Aumento dei rendimenti

La progressione crescente delle cedole trimestrali era stata fissata al 2,5% annuo per i primi due anni; al 2,8% per il terzo e quarto anno, e al 3,5% per il quinto e sesto anno. Il ministero dell’Economia e delle finanze ha però comunicato che, al fine di tener conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato, la serie dei tassi cedolari annui del titolo è stata rivista al rialzo.

I tassi cedolari definitivi sono fissati a: 2,60% per il primo e secondo anno; 3,20% per il terzo e quarto anno; 3,80% per il quinto e il sesto anno. A chi manterrà il Btp Valore per tutta la durata prevista verrà invece confermato un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.

Tassazione agevolata e lsee

Il Btp Valore prevede una tassazione agevolata al 12,5% sugli interessi e sul premio fedeltà. Non entra nel calcolo dell’Isee fino a 50mila euro. È anche prevista l’esenzione dall’imposta di successione (nei limiti stabiliti dalla normativa vigente).