Ilva, Bombardieri: "Sito ormai chiuso. Governo confuso su strategia"

“Io purtroppo da tempo dico che l’Ilva è chiusa. Prima prendiamo atto di questo e riusciamo a recuperare intanto i lavoratori e il sito produttivo e a pacificare quel territorio, meglio è”. Il segretario della UIL, Pierpaolo Bombardieri a margine delle celebrazioni del 76esimo anniversario del sindacato, a Roma. “Devo dire rimango perplesso perché sapevo di una trattativa con un fondo americano e ho visto che il ministro è andato in India, non riesco a capire la strategia. Il dato oggettivo è che quei lavoratori continuano ad essere in cassa integrazione, aumentano gli incidenti mortali in un sito dove non viene fatta manutenzione e io continuo a dire che Ilva è sostanzialmente chiusa”.