Iran, le borse europee aprono in lieve rialzo dopo il tonfo di ieri: Milano a + 0,6%

Le Borse europee dopo il pesante calo di ieri, in scia al conflitto in Iran, oggi riprendono levemente fiato in avvio di giornata di contrattazioni. Piazza apre la seduta poco sopra la parità. Il Ftse Mib in avvio di sessione di scambi segna +0,06% a 44.495 punti. Francoforte nelle fasi iniziali della seduta segna +0,61%. Parigi avanza dello 0,42%. Londra invece cede lo 0,11%.
Per Tokyo chiusura in profondo rosso a -3,61%
Chiusura in fortissimo calo per la Borsa di Tokyo. Il Nikkei 225 a fine contrattazioni è crollato del 3,61%, a 54.245 punti, in scia agli sviluppi del conflitto in Iran.