Iran: crollano le Borse europee. Vola il prezzo del gas, rincari anche sui carburanti – La diretta

Il conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili. In forte rialzo soprattutto i prezzi di petrolio e gas mentre le principali borse di tutto il mondo stanno subendo grosse perdite, a partire da Milano che questa mattina ha aperto in calo del -1,92% ed è peggiorata con il passare delle ore. Male anche Francoforte, Madrid e Tokyo.
Non si arresta il netto calo per tutti i principali listini europei, in scia all’escalation militare in corso in Medioriente. In aggiunta a Milano, che cede attualmente il 3,2%, Francoforte cede il 3%, Parigi lascia sul terreno il 2,15%, Londra segna -2,02%. Amsterdam perde il 2,1%, mentre Madrid segna -3,3%. Male anche Zurigo a -2,13%.
“Rincari a cascata per i prezzi dei carburanti su tutta la rete italiana”. Lo denuncia il Codacons, che ha elaborato i dati regionali forniti stamattina dal Mimit. “Il rialzo delle quotazioni del petrolio si sta trasferendo immediatamente sui listini alla pompa di benzina e gasolio, che registrano aumenti generalizzati – spiega l’associazione – Analizzando i prezzi medi regionali, oggi in Italia in modalità self il gasolio costa in media 1,760 euro al litro, 3,7 centesimi in più rispetto al 27 febbraio, prima dell’attacco all’Iran”.
“La benzina costa invece 1,698 euro/litro, 2,6 centesimi in più rispetto alla settimana scorsa, ma in ben 9 regioni italiane (Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige) il prezzo medio della verde al self ha già superato la soglia di 1,7 euro al litro”, sottolinea il Codacons.
“A Bolzano il prezzo medio del gasolio, sempre in modalità self service, ha già superato quota 1,8 euro/litro, attestandosi oggi a 1,820 euro, mentre sulla rete autostradale il diesel al self costa 1,845 euro/litro, 1,787 euro la benzina”, aggiunge l’associazione. “Aumenti che, ricorda il Codacons, si stanno registrando nonostante i carburanti venduti oggi sulla rete siano stati realizzati col petrolio acquistato mesi fa a prezzi decisamente più bassi. Rincari che rischiano di avere pesanti ripercussioni sulle tasche degli italiani, aggravando la spesa per i rifornimenti e portando ad incrementi generalizzati dei listini al dettaglio per tutta la merce che viaggia su gomma”.
Nella settimana da lunedì 23 febbraio a domenica primo marzo il GME ha registrato un prezzo medio dell’energia elettrica (PUN Index GME) pari a 106,67 euro/MWh, in rialzo rispetto ai 104,82 euro al megawattora della settimana precedente, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,7 milioni di MWh, con la liquidità all’83,4%. I prezzi medi si sono attestati tra 106,00 euro/MWh della Sardegna e 111,97 euro/MWh della Sicilia.
Non si arresta il calo della Borsa di Milano in scia all’escalation militare in Medio Oriente. Il Ftse Mib cede attualmente il 3,3% a 44.751,11 punti, con i titoli di Unipol (-5,75%), Fincantieri (-4,83%), Stm (-4,72%) e Prysmian (-4,67%) a segnare i maggiori ribassi. Male anche i bancari, da Mediobanca (-4,73%) a Bper (-4,52%) passando per Mps (-4,39%). In rialzo invece solamente Lottomatica (+5,38%) che oggi ha presentato i suoi risultati finanziari per il 2025, e Leonardo (+0,24%).
Lascia sul terreno il 3,06% l’indice Nikkei alla Borsa di Tokyo, in scia all’escalation militare in Medio Oriente. Forte calo anche per i listini cinesi, con Shanghai che cede l’1,43% e il Component di Shenzhen che perde il 3,07%. Ancora più netto il calo per il Kospi di Seul, che perde il 7,24%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong chiude a -1,24%.
L’escalation militare in Medioriente fa compiere un nuovo deciso balzo alle quotazioni dei futures del Gas all’hub di riferimento europeo, il Ttf di Amsterdam. I contratti sono scambiati attualmente a 56,2 euro/MWh, in rialzo del 26,4% rispetto alla chiusura di ieri, circa il doppio del prezzo di venerdì scorso.
Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 3 marzo è pari a 43,82 euro al megawattora, in rialzo rispetto al 2 marzo attestatosi a 32,78 euro al megawattora. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del Gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Avvio in netto calo per le borse europee in scia all’escalation militare in Medio Oriente. Cede il 2,15% Francoforte, Parigi lascia sul terreno l’1,64%, Londra l’1,33%. Amsterdam perde in avvio l’1,49%, mentre Madrid segna -1,87%. Male anche Zurigo a -1,5%.
Apertura in netto calo per la Borsa di Milano in scia all’escalation militare in Medio Oriente. Il Ftse Mib cede l’1,92% dopo i primi scambi, a 45.393,14 punti. In forte calo Prysmian (-4,23%), Generali (-3,64%), A2a (-3,28%) e Unipol (-3,18%). In rialzo invece Lottomatica (+2,93%), Leonardo (+0,86%), Ferrari (+0,71%) e Eni (+0,25%).