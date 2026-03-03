Iran: crollano le Borse europee. Vola il prezzo del gas, rincari anche sui carburanti – La diretta

Il conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili. In forte rialzo soprattutto i prezzi di petrolio e gas mentre le principali borse di tutto il mondo stanno subendo grosse perdite, a partire da Milano che questa mattina ha aperto in calo del -1,92% ed è peggiorata con il passare delle ore. Male anche Francoforte, Madrid e Tokyo.

Guerra in Medio Oriente: le ripercussioni sui mercati in diretta Inizio diretta: 03/03/26 07:00 Fine diretta: 03/03/26 23:00